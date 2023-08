Allseated lève 20 millions de dollars pour alimenter davantage sa croissance rapide





SAN FRANCISCO, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- Allseated a annoncé un financement de 20 millions de dollars ? qui comprend le capital de Level Structured Capital (une filiale de Level Equity), et des investisseurs existants, Magma Ventures, Vestech Partners, NYFF et WGG, pour étendre davantage sa plateforme de visualisation spatiale et de collaboration.

Ce nouveau financement permettra à l'entreprise à croissance rapide de propulser son expansion mondiale et de rester pionniers dans les industries internationales de l'hôtellerie et de l'événementiel grâce à des ressources et à du développement de produits innovants.

Parallèlement au financement, Allseated crée sa division Meetaverse. Cela inclut une toute nouvelle entité avec une mission dédiée : créer des expériences immersives, telles que des événements virtuels et des environnements professionnels, dans un paysage de marché émergent.

Espace, temps et flux

Les industries mondiales de l'événementiel ont été complètement transformées par la pandémie et l'essor de la communication et du travail à distance avec les prospects, les clients et les partenaires. Cela concerne notamment les stratégies employées par les sites pour vendre et promouvoir leurs espaces. Alors que les jumeaux numériques « statiques » sont devenus de facto une norme dans l'immobilier, leur utilisation dans l'hôtellerie et l'événementiel nécessite beaucoup plus de valeur pour répondre aux besoins des lieux et des organisateurs d'événements. La technologie d'espace virtuel et de planification d'événements d'Allseated s'appuie sur l'analyse de données en temps réel, les analyses prédictives et des simulations avancées. Les utilisateurs peuvent éliminer les conjectures et inaugurer une nouvelle ère de précision, d'innovation, d'accessibilité, de conception, d'analyse et de collaboration avec de multiples acteurs, le tout dans une plateforme unique.

Allseated a été pionnier de la transformation des espaces numériques en environnements de travail collaboratifs, offrant des capacités en temps réel pour apporter une solution unique en son genre à l'industrie hôtelière. Allseated fournit un espace virtuel immersif qui s'étend au-delà des limites de ses coordonnées tridimensionnelles, créant une expérience qui regroupe l'espace, le temps et les flux dynamiques afin d'immerger les utilisateurs et les clients dans une riche expérience 3D.

« Allseated a toujours eu pour but de proposer une innovation de pointe au marché de l'hôtellerie, qui permet à nos clients d'être plus efficaces et d'accroître leurs activités, plus rapidement. Ce nouveau financement nous aidera à continuer d'élargir notre gamme de produits, de la planification d'étage à une plateforme de visualisation d'espace collaborative complète. Cela nous permettra de poursuivre notre croissance rapide et de nous associer à certaines des meilleures marques du secteur de l'hôtellerie en dynamisant leurs activités et en leur permettant de se distinguer », a déclaré Yaron Lipshitz, directeur général d'Allseated.

Basé à San Francisco, Nfluence Partners a été conseiller financier et Fenwick and West conseiller juridique.

À propos d'Allseated

Allseated est une entreprise innovante et primée, leader de la visualisation spatiale et de la collaboration par des expériences immersives. Grâce à la visualisation 3D, aux outils de conception de plans d'étage et aux visites virtuelles à travers des jumeaux numériques, Allseated transforme l'industrie hôtelière en tirant parti d'un niveau d'innovation et de service client exceptionnel pour aider les clients à développer leurs activités. Allseated propose divers outils collaboratifs pour présenter et vendre des lieux, concevoir des plans d'étage détaillés à l'échelle et fournir des analyses complètes. L'expérience Allseated augmente simultanément les opportunités de vente et de marketing et améliore l'efficacité opérationnelle.

Composée d'une équipe locale existante de cinq personnes, la société est stratégiquement positionnée pour se lancer dans un parcours d'expansion substantielle en nourrissant et en exploitant le riche bassin de talents locaux. Avec des perspectives ambitieuses, la société envisage d'accroître ses effectifs en accueillant plus de 30 nouveaux membres dans l'équipe au cours des 12 prochains mois. Les nouveaux employés interviendront sur divers segments d'activité, revigorant chaque facette de l'organisation grâce à des perspectives et une expertise diverses.

Situé au sein de la communauté dynamique de professionnels, dans l'espace de coworking dynamique Coloft. L'espace dispose de divers équipements conçus pour favoriser la croissance professionnelle et le bien-être personnel tels que le yoga, la nourriture et les boissons, et des espaces de socialisation, y compris une belle terrasse sur le toit.

29 août 2023 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :