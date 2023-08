De nouveaux timbres rendent hommage à l'héritage et à l'influence durable de trois féministes québécoises





L'émission salue trois militantes qui se sont battues pour les droits des femmes et des travailleurs et travailleuses.

MONTRÉAL, le 28 août 2023 /CNW/ - Postes Canada a émis aujourd'hui de nouvelles vignettes en l'honneur de trois féministes québécoises qui ont joué un rôle important dans la lutte pour l'égalité et la justice sociale.

Les timbres mettent en vedette Léa Roback, Madeleine Parent et Simonne Monet-Chartrand, toutes nées à Montréal, qui ont consacré leur vie à la défense des droits des femmes et des travailleurs et travailleuses, ainsi qu'à d'autres causes. Leur militantisme a été précurseur de nombreux acquis en matière d'égalité et de justice au pays.

Léa Roback (1903-2000) croyait en la syndicalisation comme moyen de mettre fin à l'exploitation des travailleuses et s'est engagée dans le mouvement pour la paix.





croyait en la syndicalisation comme moyen de mettre fin à l'exploitation des travailleuses et s'est engagée dans le mouvement pour la paix. Madeleine Parent (1918-2012) , organisatrice syndicale, s'est aussi portée à la défense des femmes autochtones et a soutenu leur lutte pour la modification de la Loi sur les Indiens .





, organisatrice syndicale, s'est aussi portée à la défense des femmes autochtones et a soutenu leur lutte pour la modification de la . Simonne Monet-Chartrand (1919-1993), défenseure des droits de la personne et pacifiste, a milité en faveur des droits des femmes et a organisé des projets contre le nucléaire.

Pour en savoir plus sur ces trois féministes québécoises, consultez l'article détaillé qui leur est consacré dans le Magazine en ligne de Postes Canada ( lire l'article ).

À propos de l'émission de timbres

Conçus par Paprika, les timbres présentent une photo d'archives de chaque femme. La bordure blanche évoque les pancartes brandies lors de marches, de manifestations ou de piquets de grève. L'émission est oblitérée à Montréal, où sont nées ces grandes militantes. Imprimée par Lowe-Martin, elle comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et trois plis Premier Jour officiels.

Les timbres et les articles de collection sont en vente dès maintenant sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Pour accéder aux images des timbres et à d'autres produits, ainsi qu'à d'autres ressources :

28 août 2023 à 18:10

