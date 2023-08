HCLTech signe un accord exclusif avec Cloud Software Group pour offrir des services professionnels privilégiés avec les solutions TIBCO





HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, a annoncé un accord exclusif avec Cloud Software Group, afin d'offrir des services professionnels privilégiés pour aider les entreprises clientes du monde entier à mettre en oeuvre, mettre à niveau et moderniser tous les produits TIBCO, et pour leur fournir des services connexes. Ce partenariat contribuera à générer une plus grande valeur pour les clients finaux qui exploitent les produits TIBCO. Ils pourront davantage accélérer leur transformation numérique basée sur les données.

Cloud Software Group est la société créée suite à la privatisation de Citrix et du regroupement connexe avec TIBCO. Aujourd'hui, Cloud Software Group fournit aux entreprises modernes des logiciels essentiels à leur survie via ses marques clés, notamment TIBCO, Citrix, NetScaler, Spotfire, XenServer, ShareFile et Jaspersoft.

Les clients de Cloud Software Group utilisant TIBCO auront accès à des capacités de transformation numérique améliorées grâce aux offres technologiques et à l'expertise en conseils de HCLTech dans les domaines du numérique, du cloud, de l'automatisation, de l'ingénierie et de l'optimisation des processus.

L'ajout des produits TIBCO renforcera davantage le portefeuille de services professionnels de HCLTech qui comprend déjà un ensemble complet de produits logiciels.

Près de 400 employés des services professionnels de Cloud Software Group possédant une expertise dans les produits TIBCO passeront chez HCLTech. Ils apporteront leur connaissance approfondie en la matière au service des relations clients continues et de l'expansion du centre d'excellence TIBCO existant de HCLTech.

« Chez Cloud Software Group, nous recherchons constamment des opportunités d'offrir une expérience client exceptionnelle », a déclaré Scott Harris, vice-président principal de Cloud Software Group. « Grâce à ce partenariat, nous améliorons et élargissons la façon dont nous accompagnons nos clients utilisant TIBCO tout au long de leur parcours de traitement des données. Grâce à l'expertise de longue date de HCLTech en matière d'innovation et de technologies numériques de pointe, nous pouvons donner davantage de moyens aux entreprises qui libèrent le potentiel des données en temps réel via notre plateforme. »

« Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant pour les deux sociétés. Nous sommes impatients de collaborer avec les équipes de produits et d'assistance de Cloud Software Group, ajoutant ainsi un autre facteur de différenciation à notre portefeuille de services informatiques », a déclaré Anil Ganjoo, directeur de la croissance, Amériques, TMT et RCPG, HCLTech. « Nous attendons avec impatience de commencer ce voyage incroyable avec les nouveaux employés de Cloud Software Group et sommes ravis de les accueillir chez HCLTech. »

28 août 2023 à 13:15

