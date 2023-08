LTIMindtree collabore avec CAST AI pour aider les entreprises à optimiser leurs investissements dans le cloud





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques, annonce une collaboration stratégique avec CAST AI, une entreprise SaaS de premier plan spécialisée dans l'optimisation automatisée des coûts pour les clients qui exécutent leurs applications cloud natives sur Google Cloud, AWS et Microsoft Azure. Ce partenariat aidera les entreprises à faire en moyenne plus de 60 % d'économies sur les coûts liés au cloud en modernisant leurs applications existantes pour les migrer vers le cloud.

Cette collaboration rassemble la plateforme Infinity de LTIMindtree et la plateforme d'optimisation des coûts liés au cloud de CAST AI afin de permettre aux entreprises d'obtenir une vision complète de leur portefeuille cloud. Cette offre combinée permettra aux organisations d'optimiser la gestion et les coûts de Kubernetes dans des environnements monocloud ou multicloud, sans aucune intervention manuelle. Cela permettra également aux clients de libérer du temps passé sur les tâches de routine en automatisant 100 % de leur infrastructure cloud native, ce qui se traduira par une stabilité accrue et une réduction des coûts.

« Nous sommes ravis de nous associer à LTIMindtree, un leader mondial qui aide les organisations à naviguer dans le parcours de la transformation numérique », a déclaré Yuri Frayman, PDG et co-fondateur de CAST AI. « Notre spécialité chez CAST AI tourne autour de l'optimisation des coûts liés au cloud. Google Cloud Platform propose à elle seule des centaines de machines virtuelles. L'effort manuel nécessaire pour configurer les ressources, sélectionner des machines virtuelles et définir des politiques de mise à l'échelle automatique peut être décourageant. De plus, pour être franc, cela vous coûtera plus que l'impact de cette optimisation. Nous automatisons l'ensemble du processus, réduisant ainsi vos coûts liés au cloud en temps réel. »

« Ce partenariat avec CAST AI nous a permis d'offrir à nos clients des services distincts alignés sur leurs buts et objectifs commerciaux. Grâce à cette collaboration, nous aidons nos clients à tirer de la valeur de leurs investissements dans le cloud grâce à une observabilité et une optimisation des coûts améliorées de bout en bout, tout en leur permettant de libérer du budget pour moderniser le système », a déclaré Nachiket Deshpande, directeur à temps plein et chef des opérations de LTIMindtree.

Cette collaboration renforcera notre proposition de valeur et aidera les organisations à aligner leurs stratégies d'utilisation du cloud et à réaliser des économies en continu.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie pour renforcer la différenciation concurrentielle, les expériences client, et les résultats commerciaux dans un monde convergeant. Comptant plus de 82 000 professionnels talentueux et entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, allie les capacités éprouvées d'anciennement Larsen & Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de fournir une transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.ltimindtree.com/.

À propos de CAST AI

CAST AI est une plateforme tout-en-un d'automatisation cloud native qui permet aux clients de réduire leurs factures liées au cloud de plus de 60 % en moyenne. Propulsée par l'IA, CAST AI permet d'automatiser les coûts liés au cloud pour les applications conteneurisées exécutées en temps réel sur AWS, GCP et Azure. Les fondateurs de CAST AI sont des entrepreneurs en série qui développent des solutions avancées d'IA depuis plus d'une décennie. Ils ont précédemment créé avec succès des startups qui ont été acquises par Google, Comcast et Oracle. La société a levé 38 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Creandum, Cota Capital et Uncorrated Ventures.

