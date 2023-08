RQM+tm acquiert la société basée en Allemagne CRO Kottmann





RQM+, le chef de file mondial des services medtech, annonce l'acquisition de CRO Kottmann, une société de recherche contractuelle (CRO) de premier plan réputée pour son service client inégalé, sa recherche clinique et son engagement en faveur de la qualité sur le marché clé allemand. Cette opération importante confirme la volonté de RQM+ d'assurer sa croissance stratégique et de renforcer sa présence en Europe. Cela souligne également sa position dominante dans le secteur medtech en pleine croissance.

L'intégration de CRO Kottmann renforce la présence internationale de RQM+ et ses capacités à offrir un service complet de bout en bout à ses clients, de la phase préclinique à la commercialisation des produits. Cette nouvelle acquisition renforce également la croissance rapide de RQM+ en tant que CRO medtech de premier plan, en stimulant l'innovation de ses clients existants et nouveaux sur des marchés importants.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de cette acquisition majeure. Grâce à la synergie entre RQM+ et CRO Kottmann, nous atteindrons de nouveaux sommets dans l'industrie. Le marché allemand, qui s'avère être une zone géographique très importante pour RQM+, est bien connu pour son intérêt dans la science, l'innovation et la veille commerciale », déclare David Novotny, directeur de l'exploitation des services d'essais chez RQM+. « Grâce à l'expertise combinée des deux entreprises, nous obtiendrons des résultats opérationnels plus rapidement et efficacement qui faciliteront l'entrée sur le marché pour nos clients. »

Réputée pour son service client inégalé et son engagement en faveur de la qualité, CRO Kottmann apporte de nombreuses connaissances et une expertise à la pointe de l'industrie qui permettront à RQM+ de renforcer sa présence internationale, plus particulièrement en Europe.

« Nous avons toujours eu la même approche en matière de service client et de conseils de qualité. Ces valeurs fondamentales en phase, ainsi que notre ambition commune qui vise à encourager la croissance de la science et de l'innovation, feront de ce partenariat une réussite dans le domaine de la recherche clinique. Nous nous réjouissons de pouvoir offrir à nos clients une gamme encore plus complète de services de recherche clinique. À l'avenir, nos clients pourront continuer à utiliser nos services pour mener des études globales à travers le monde », déclare Tanja Kottmann, MD, PDG de CRO Kottmann.

Alors que RQM+ poursuit sa trajectoire de croissance, l'acquisition de CRO Kottmann souligne son engagement à fournir un service sans précédent aux fabricants de technologies médicales de toutes tailles. Cette acquisition garantit un mélange puissant d'expérience dans les domaines des affaires cliniques et de la réglementation, de capacités à la pointe de l'industrie ainsi qu'une portée géographique inégalée, ouvrant la voie à des solutions rapides et innovantes dans le domaine medtech.

DLA Piper a agi en tant que conseiller juridique et Translink Corporate Finance en tant que conseiller en fusions-acquisitions pour RQM+.

À propos de RQM+ :

RQM+ est le chef de file mondial des services medtech. L'entreprise propose des services de conseil, d'essai clinique, de laboratoire et de remboursement, ainsi que des solutions technologiques pour accompagner le cycle de vie entier du produit. L'équipe internationale de cliniciens, de techniciens et d'experts inégalés de l'industrie qui forme RQM+ pousse l'excellence à sa limite. Comptant plus d'anciens régulateurs de la FDA, de la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) et d'organismes notifiés que toute autre entreprise, l'équipe de RQM+ possède des connaissances approfondies dans toutes les spécialités cliniques. Nous réduisons les risques liés à la commercialisation en proposant un complément extensif de services CRO visant à améliorer les dispositifs médicaux, les thérapies et diagnostics numériques sur le marché et à les maintenir. En plus de collaborer avec des medtechs en phase précoce et intermédiaire, nous travaillons actuellement avec 19 des 20 principaux fabricants de dispositifs médicaux et sept des dix principales entreprises de DIV. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur RQMplus.com.

À propos de Kottmann :

CRO Dr. med. Kottmann est une société de recherche contractuelle (CRO) de premier plan basée en Allemagne et réputée pour son service client inégalé et son engagement en faveur de la qualité. En tant que CRO internationale, Kottmann mène des études cliniques portant sur des dispositifs médicaux, des diagnostics in vitro (DIV) et des produits pharmaceutiques. En plus d'un service complet, Kottmann propose également des services individuels tels que la création de bases de données (eCRF), les évaluations statistiques et le suivi clinique d'études. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.cro-kottmann.de/en/home_gb.html.

