Azimut définit des cibles d'exploration majeures pour le lithium sur sa Propriété Lithium Baie James, détenue à 100%, au Québec

LONGUEUIL, Québec, 28 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) présente un aperçu détaillé de sa Propriété Lithium Baie James (« JBL » ou la « Propriété »), détenue à 100%, comprenant 13 blocs de claims (« JBL1 » à « JBL13 », 2 954 claims, 1 539,2 km2) dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec, le plus important de ces blocs étant JBL1. Ce communiqué de presse souligne également les différents aspects de la stratégie d'Azimut dans l'exploration du lithium.



La province du Québec accueille un boum de l'exploration sans précédent pour le lithium. Azimut avance de façon agressive plusieurs programmes en parallèle dans la région de la Baie James pour valider des cibles clés et parvenir rapidement à l'étape des forages (voir communiqués de presse du 23 janvier et du 21 août 2023). Les travaux d'exploration de la Société pour le lithium se focalisent actuellement sur 8 grandes propriétés totalisant 5 976 claims sur 3 094,1 km2 (voir figure 1).

Quebec est bien positionné pour jouer un rôle clé dans la transition vers l'énergie verte et ce, avec un fort support gouvernemental. La province bénéficie d'avantages stratégiques sans équivalent combinant les principaux facteurs suivants (voir figure 2):

L'émergence d'un potentiel en lithium de classe mondiale dans la région de la Baie James;

D'excellentes infrastructures et la disponibilité en énergie hydroélectrique à faible coût;

Des relations durables et constructives avec les Premières Nations Cries;

Une des meilleures juridictions minières au monde; et

Des investissements de plusieurs milliards de dollars dans la filière industrielle EV dans le sud du Québec.



Les nouvelles mines de lithium du Québec devraient, de façon prévisible, devenir une source majeure de matière première pour l'industrie manufacturière.

FAITS SAILLANTS (voir figures 3 à 13)

La Propriété JBL comprend 13 blocs de claims (2,954 claims) qui seront explorés par Azimut par des programmes autofinancés.

JBL1 (1 679 claims, 872,3 km2)

Ce bloc de claims, de 52 km de long par 28 km de large, correspond à une forte anomalie régionale en lithium identifiée à partir du traitement systématique multi-paramètres des données réalisé par la Société à l'échelle de la Baie James sur 154 555 km2 (voir communiqué de presse du 23 janvier 2023 et approche de ciblage ci-dessous ).

JBL1 est classé par Azimut comme l'une des plus fortes et des plus importantes anomalies en lithium dans les sédiments de lac de la région de la Baie James, avec également la présence d'autres éléments (césium, rubidium, gallium et étain) traceurs de pegmatites LCT. Les anomalies géochimiques identifiées sur JBL1 sont généralement bien corrélées avec des pegmatites et des granites hyper-alumineux à texture pegmatitique déjà cartographiés sur le terrain. L'analyse des données multispectrales de télédétection a conduit à l'identification de nombreuses cibles additionnelles de qualité (>100). Des travaux de prospection substantiels débuteront bientôt sur ce bloc de claims. Azimut considère que les cibles identifiées sur JBL1 sont très prospectives et leur validation sur le terrain est une étape critique.

Des infrastructures de qualité (routes, lignes électriques) sont présentes à proximité de ce bloc de claims, incluant la route d'accès à la mine Éléonore (Newmont) située 35 km à l'est.



JBL2 à JBL7 (563 claims au total, 288,7 km2)

Ces 6 blocs de claims sont localisés à l'est et au nord de JBL1. La sélection des cibles a été conduite avec les mêmes paramètres que pour JBL1. Au moins 82 cibles distinctes affleurantes ont été identifiées en combinant les anomalies de sédiments de lac, les affleurements connus de pegmatites et l'analyse des données de télédétection. Ces cibles seront vérifiées en prospection.

La route vers la mine Eléonore est à environ 15 km au sud des blocs de claims JBL2, JBL3 et JBL4.



JBL8 à JBL12 (332 claims au total, 172 km2)

Ces 5 blocs de claims sont localisés au sud de la Propriété Corvet (100% Azimut) qui a récemment été optionnée à Rio Tinto (voir communiqué de presse du 10 juillet 2023). Les mêmes critères que ceux considérés pour les blocs JBL1 à JBL7 ont été appliqués pour la sélection des cibles. Au moins 16 cibles distinctes affleurantes feront l'objet de validation de terrain.



JBL13 (380 claims, 206.1 km2)

Ce bloc de claims de 17 km par 21 km présente une forte signature combinant les éléments indicateurs lithium-césium-rubidium-gallium en géochimie des sédiments de lac. Il est situé à environ 30 km à l'est de la route majeure Billy-Diamond et 115 km à l'ouest du gîte de lithium de Moblan (Sayona-SOQUEM).



Approche de ciblage d'Azimut

L'approche exclusive de traitement de données de la Société (AZtechMinetm) utilise des données numériques acquises à l'échelle régionale (géochimie multi-élémentaire des sédiments de lac, données magnétiques et données de gravité) pour caractériser la signature spécifique de systèmes minéralisés déjà connus dans le socle rocheux et de secteurs précédemment non reconnus, ou sous-explorés, présentant des signatures comparables. Ces secteurs non reconnus peuvent constituer de nouvelles cibles d'exploration, qui sont ensuite précisées et hiérarchisées en considérant des critères additionnels (géologie, structures, etc.).

Azimut a réalisé une analyse prédictive pour le lithium à l'échelle de la région de la Baie James (154 555 km2) en utilisant la géochimie des sédiments de lac pour extraire la signature statistique des sites minéralisés connus (gîtes, prospects). La carte de prospectivité d'échelle régionale montre que les minéralisations en lithium sont en général caractérisées par une signature composite en lithium-césium-rubidium-gallium-étain dans les sédiments de lac situés à proximité. Au stade actuel initial de l'exploration régionale pour le lithium, de nombreuses cibles doivent encore être validées sur le terrain. Ces travaux permettront de raffiner la modélisation prédictive d'Azimut pour la région.

Les cibles identifiées ont été ensuite hiérarchisées en considérant d'autres données (régionales et locales), incluant le cadre géologique, structural et métamorphique, la présence de suites intrusives hyper-alumineuses, et les données lithogéochimiques, minéralogiques et de till. L'analyse des données de télédétection multispectrale a également contribué à reconnaitre la signature de possibles affleurements pegmatitiques.

Stratégie d'Azimut pour l'exploration du lithium

La Société avance son portfolio majeur pour le lithium à la Baie James selon trois approches:

1) Projets autofinancés par Azimut sur 2 propriétés détenues à 100%:

Lithium Baie James (2 954 claims)

JBN57 (39 claims)



2) Projets en coparticipation avec SOQUEM sur 4 propriétés:



Pikwa (509 claims), Galinée (649 claims), Pontois (226 claims), et Dalmas (120 claims)

3) Ententes d'option avec:

Rio Tinto sur les Propriétés Corvet (877 claims) et Kaanaayaa (421 claims)

sur les Propriétés Corvet (877 claims) et Kaanaayaa (421 claims) Mont Royal Resources sur la Propriété Wapatik (220 claims)



La direction d'Azimut met en garde sur le fait que les résultats ou les découvertes sur les propriétés environnantes ne sont pas nécessairement indicatives de minéralisations sur les propriétés de la Société.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, et François Bissonnette, Géo., Directeur des Opérations ont également revu le contenu de ce communiqué.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec. Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, avance vers la définition de ressources initiales. Azimut contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMinetm), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,9 millions d'actions émises et en circulation.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel : (604) 202-7531

[email protected] www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Baie James Lithium. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

