L'engagement de Trilliant en faveur du développement durable renforcé par des certifications et des récompenses





Trilliant, l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions pour les infrastructures de comptage avancées (AMI), les réseaux numériques et l'IoT, continue de se concentrer sur son engagement en faveur du développement durable pour ses clients et l'entreprise avec de nouvelles recertifications, récompenses et évaluations.

Trilliant a précédemment annoncé que son système de gestion intégré avait été recertifié ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015. Récemment, DEKRA Audits a également recertifié Trilliant dans les domaines suivants, consolidant ainsi l'engagement de Trilliant en faveur d'opérations commerciales durables :

Norme ISO 27001:2013 pour les systèmes de gestion de la sécurité de l'information (ISMS) : ISO 27001 est la norme la plus connue au monde pour les ISMS et définit les exigences auxquelles un ISMS doit répondre. La norme fournit aux entreprises des conseils pour établir, mettre en oeuvre, maintenir et améliorer continuellement un système de gestion de la sécurité de l'information. La conformité à la norme ISO/CEI 27001 signifie qu'une organisation ou une entreprise a mis en place un système visant à gérer les risques liés à la sécurité des données détenues ou traitées par l'entreprise, et que ce système respecte l'ensemble des bonnes pratiques et principes consacrés dans la présente norme internationale en question.

ISO 27001 est la norme la plus connue au monde pour les ISMS et définit les exigences auxquelles un ISMS doit répondre. La norme fournit aux entreprises des conseils pour établir, mettre en oeuvre, maintenir et améliorer continuellement un système de gestion de la sécurité de l'information. La conformité à la norme ISO/CEI 27001 signifie qu'une organisation ou une entreprise a mis en place un système visant à gérer les risques liés à la sécurité des données détenues ou traitées par l'entreprise, et que ce système respecte l'ensemble des bonnes pratiques et principes consacrés dans la présente norme internationale en question. Norme ISO 45001:2018 pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail (SST) : la norme ISO 45001:2018 spécifie les exigences relatives à un système de gestion de la SST. Elle donne des directives sur son utilisation pour permettre aux organisations de fournir des lieux de travail sûrs et sains en prévenant les accidents du travail et les problèmes de santé, ainsi qu'en améliorant de manière proactive leurs performances en matière de SST.

En juin 2023, Trilliant a été recertifié par la certification ECORESPONSIBLEtm, progressant jusqu'au niveau 2 (Performance). Cette certification en gestion du développement durable s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue à quatre niveaux, conçue pour aider les organisations à améliorer leur performance globale en termes économiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance. En prenant des décisions stratégiques en matière de développement durable à travers leurs pratiques ÉCORESPONSABLES, les organisations démontrent leur contribution tangible au développement durable. Ce faisant, elles réduisent leur impact écologique et améliorent leur chaîne de valeur.

Trilliant a également reçu la médaille EcoVadis Silver 2022 d'EcoVadis et s'est classée parmi les 19 % les plus performants de son secteur d'activité. EcoVadis est devenu le fournisseur le plus important et le plus fiable au monde en matière d'évaluation de la durabilité des entreprises, créant un réseau mondial de plus de 100 000 entreprises évaluées. Les médailles EcoVadis récompensent les entreprises qui ont suivi le processus d'évaluation EcoVadis et démontré un système de gestion relativement solide qui répond aux critères de durabilité, comme indiqué dans la méthodologie EcoVadis. Les entreprises doivent également répondre à des critères spécifiques en matière de licence et d'éligibilité.

Le bureau de Trilliant à Granby, au Québec, a récemment reçu un prix de reconnaissance environnementale de la part de la ville de Granby. Ce prix honore les citoyens, les organismes à but non lucratif, les entreprises, les industries et les établissements d'enseignement de la Ville de Granby qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la communauté et à sa réputation par leur engagement et leurs réalisations en matière d'environnement et de développement durable. Trilliant a été honoré dans la catégorie Industrie Durable pour sa certification ECORESPONSIBLEtm.

La durabilité : un pilier clé de la stratégie de Trilliant

Trilliant comprend que non seulement le développement durable est important pour les générations futures, mais que les services publics et les villes veulent également savoir que leurs vendeurs et fournisseurs sont dédiés à la responsabilité sociale. Démontrant son engagement, Trilliant est membre participant du Pacte mondial des Nations Unies. Le Pacte est un appel mondial à l'action lancé aux entreprises pour qu'elles soutiennent les objectifs de développement social (ODD) des Nations Unies. Trilliant se concentre sur quatre de ces objectifs, qui continuent de guider sa stratégie d'entreprise et de s'aligner sur sa mission : une énergie propre et abordable ; des villes et communautés durables ; une consommation et une production responsables ; et une action climatique.

« Notre engagement en faveur du développement durable dans notre travail n'a jamais été aussi clair », déclare Andy White, président-directeur général de Trilliant. « Nos certifications et récompenses permettent à Trilliant d'être responsable et de garantir que nos objectifs et nos pratiques ont un impact positif sur nos clients, partenaires et toutes nos parties prenantes. Nous sommes également fiers des membres de notre équipe mondiale qui sont motivés à s'engager dans des initiatives alignées sur les ODD de l'ONU. »

Alors que l'entreprise regarde vers l'avenir, elle a engagé COESIO (des experts tiers en développement durable) pour finaliser et soutenir la mise en oeuvre du plan Net Zero de Trilliant. Trilliant partagera ses progrès et son impact dans une prochaine mise à jour.

À propos de Trilliant

Trilliant® offre à l'industrie mondiale de l'énergie la seule plateforme de communication indépendante des appareils qui permet aux services publics et aux villes de déployer n'importe quelle application de manière sécurisée et fiable sur un réseau puissant. Notre portefeuille est conçu pour offrir la possibilité de choisir, sans risque pour les clients de « s'enfermer» avec un seul fournisseur de technologie ou fabricant de compteurs. Nous sommes fiers de proposer des solutions critiques prenant en charge l'AMI, les données et analyses, les compteurs intelligents, les réseaux intelligents et les villes numériques. Les clients du monde entier bénéficient de la combinaison unique de flexibilité, de durabilité et d'évolutivité de Trilliant qui relie les services publics et les villes à l'IoT et à une voie plus stratégique vers la transition énergétique. Rendez-vous sur www.trilliant.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 août 2023 à 01:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :