AKKO dévoile la série de claviers mécaniques sophistiqués 5075B Plus





Designs saisissants en ISO noir et argent, noir et or, et blanc maintenant disponibles

SHENZHEN, Chine, 26 août 2023 /PRNewswire/ -- Pour célébrer son septième anniversaire, AKKO, un fabricant international réputé pour ses claviers mécaniques et ses périphériques de gaming innovants et personnalisés, a présenté la nouvelle version sans fil en trois modèles de sa populaire série 5075. Il s'agit de la nouvelle série de claviers mécaniques 5075B Plus : ISO noir et argent, noir et or, et blanc. AKKO participera à l'IFA 2023 à Berlin, en Allemagne, du 1er au 5 septembre, au stand H11.2 218. Les personnes intriguées par ce nouveau clavier mécanique sont invitées à découvrir le stand de la marque.

Les claviers de la série 5075 sont dotés de la structure de montage sur joint d'AKKO et d'un kit de réduction du bruit à 4 couches, incorporant les switches exclusifs V3 Crème jaune et Bleu pro pour offrir une expérience de frappe stable et plus douce. De plus, le clavier à 5 broches remplaçable à chaud améliore encore les options de personnalisation. Les touches PBT à double injection garantissent un confort optimal, tandis que les 18 réglages de rétroéclairage RVB répondent à un large éventail de préférences visuelles individuelles.

Le modèle AKKO 5075B Plus offre une disposition de 83+1 touches (83+1 pour la configuration européenne, 82+1 pour la version américaine), avec diverses options de disposition (anglais, anglais américain, allemand et nordique), afin de répondre aux besoins des utilisateurs du monde entier. En parallèle, la série AKKO 5075 offre une expérience de clavier simple et flexible sur toutes les plateformes, y compris Windows, Mac OS, iOS ou Android.

La série 5075 propose en outre une variété de choix de couleurs comme le blanc, le noir et argent, et le noir et or, parmi la gamme de thèmes d'AKKO. De plus, l'entreprise AKKO s'est associée à des marques bien connues pour lancer des modèles spéciaux, comme Cinnamoroll 20th Anniversary, Dragon Ball Super Goku et Naruto Uzumaki, afin d'offrir des options plus personnalisées.

Dans l'ensemble, la structure de qualité des claviers de la série AKKO 5075, le design unique des switches, les claviers durables, la large gamme de paramètres de rétroéclairage, les multiples dispositions de clavier et les options d'apparence personnalisées offrent des choix de qualité aux amateurs de claviers mécaniques du monde entier.

AKKO a également dévoilé un autre produit remarquable, marquant le début de son clavier mécanique à axe magnétique : Akko 7th Anniversary MOD 007 PC . Ce clavier exceptionnel est doté d'un déclenchement rapide et fluide ainsi que d'une frappe dynamique, ce qui le rend idéal pour les jeux.

À propos d'AKKO

AKKO est une entreprise high-tech spécialisée dans la production de claviers mécaniques personnalisés et de périphériques de gaming. Son design innovant et ses excellentes performances lui permettent d'être largement plébiscitée sur les marchés européen et américain.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=5tjqB7Mk6oM

26 août 2023 à 11:10

