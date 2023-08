/R E P R I S E --Avis aux médias - Point de presse des représentantes et des représentants du personnel de soutien scolaire Le mur de la rentrée scolaire 2023/





MONTRÉAL, le 25 août 2023 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que le secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), le plus important regroupement syndical d'employé-es de soutien scolaire au Québec, tiendra un point de presse devant l'École Charles-Lemoyne à Montréal ce dimanche 27 août 2023, à partir de 10 h.

Les représentantes et les représentants syndicaux y brosseront le portrait de la rareté de la main-d'oeuvre en cette difficile rentrée pour le personnel de soutien scolaire - partout au Québec - dans le contexte de la négociation du secteur public. Ils y souligneront également d'importantes préoccupations liées à l'introduction d'aides à la classe dans le réseau primaire.

Les personnes suivantes prendront la parole :

François Enault, premier vice-président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Frédéric Brun, vice-président de la FEESP-CSN

Annie Charland , présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN

, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN Andrea Di Tomaso , représentante des syndicats anglophones du secteur scolaire de la FEESP-CSN

Les porte-paroles seront disponibles pour entrevue, sur place ou par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Dimanche 27 août 2023 HEURE : 10 h LIEU : devant l'École Charles-Lemoyne

2001, rue Mullins

Montréal (Québec) H3K 1N9

À propos

Le secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) est l'organisation la plus représentative du personnel de soutien scolaire au Québec. Le secteur scolaire de la FEESP-CSN regroupe 37 syndicats représentant plus de 35 000 employés-es de soutien présents dans 31 centres de services scolaires francophones et deux commissions scolaires anglophones.

