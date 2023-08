Huawei et Ericsson signent un accord de licences croisées à long terme sur les brevets





SHENZHEN, Chine, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- Huawei et Ericsson ont signé un accord mondial de licences croisées à long terme sur les brevets ; il couvre les brevets essentiels à un large éventail de normes telles que les normes 3GPP, UIT, IEEE et IETF pour les technologies cellulaires 3G, 4G et 5G. L'accord couvre les ventes respectives de l'infrastructure réseau et des appareils grand public des entreprises, offrant aux deux parties un accès mondial aux technologies brevetées et standardisées de l'autre partie.

« Nous sommes ravis de conclure un accord mondial de licences croisées à long terme avec Ericsson, a déclaré Alan Fan, responsable du département des droits de propriété intellectuelle de Huawei. En tant que principaux contributeurs de brevets essentiels à une norme (BEN) pour la communication mobile, les entreprises reconnaissent la valeur de la propriété intellectuelle de l'autre, et cet accord crée un environnement plus solide en matière de brevets. Cela démontre l'engagement que les deux parties ont pris à l'égard du respect et de la protection de la propriété intellectuelle. »

Au cours des 20 dernières années, Huawei a été un contributeur majeur aux normes courantes relatives aux TIC, y compris celles concernant les codecs cellulaires, Wi-Fi et multimédia. En 2022, Huawei était en tête du classement de l'Office européen des brevets pour le nombre de demandes de brevets déposées, avec 4 505 demandes.

« Notre engagement à partager des innovations technologiques de pointe favorisera un développement industriel sain et durable et fournira aux consommateurs des produits et services plus robustes », a ajouté Alan Fan.

Huawei est à la fois détenteur et exécutant de BEN et cherche à adopter une approche équilibrée en matière de licences. Grâce à la signature de cet accord, il donne et reçoit accès à des technologies clés. Alan Fan a déclaré : « Cet accord est le fruit d'intenses discussions qui ont permis de garantir que les intérêts des titulaires de brevets et des exécutants sont servis équitablement. »

À propos de Huawei

Fondée en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC) et d'appareils intelligents. Nous avons 207 000 employés et nous opérons dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque personne, maison et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. À cette fin, nous oeuvrerons en faveur d'une connectivité omniprésente et d'un accès inclusif aux réseaux, jetant ainsi les bases d'un monde intelligent ; nous fournirons une puissance informatique diversifiée là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin, afin d'amener le cloud et l'intelligence aux quatre coins du monde ; nous construirons des plateformes numériques pour aider toutes les industries et organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; et nous redéfinirons l'expérience utilisateur grâce à l'IA, en la rendant plus intelligente et personnalisée pour le public dans tous les aspects de leur vie, qu'ils soient à la maison, en déplacement, au bureau, en train de s'amuser ou de faire du sport. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de Huawei sur www.huawei.com ou suivez-nous sur :

