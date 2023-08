Le secteur Postes Canada déclare une perte avant impôt de 254 millions de dollars au deuxième trimestre





Le secteur Colis voit ses volumes augmenter alors que les produits chutent dans un marché de plus en plus concurrentiel.

OTTAWA, ON, le 25 août 2023 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 254 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023, les produits ayant baissé dans tous les secteurs d'activité.?

Au deuxième trimestre, les produits du secteur Postes Canada ont diminué de 78 millions de dollars, soit 6,0 %1, comparativement à la même période en 2022, et la perte avant impôt s'est accrue de 94 millions de dollars, comparativement à une perte avant impôt de 160 millions de dollars à la même période en 2022. Pour la première moitié de 2023, les produits de Postes Canada ont diminué de 110 millions de dollars, soit 3,3 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, et la perte avant impôt s'est établie à 361 millions de dollars, comparativement à 289 millions de dollars au premier semestre de 2022.

Un marché de la livraison des colis de plus en plus concurrentiel a continué de peser sur les produits du secteur Colis aux premier et deuxième trimestres de 2023. La baisse des volumes du secteur Courrier transactionnel s'est poursuivie alors que les produits du secteur Marketing direct ont diminué, les budgets de marketing des entreprises demeurant sous pression.

Pour le premier semestre de l'année, les charges d'exploitation totales ont été relativement stables, diminuant de 0,1 %, soit 3 millions de dollars, comparativement à la période correspondante de 2022. Au deuxième trimestre, les charges d'exploitation ont augmenté de 1,7 %, soit 31 millions de dollars, par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette situation est principalement attribuable à la diminution des charges totales liées à la main-d'oeuvre et aux avantages sociaux du personnel, cette diminution étant en partie contrebalancée par une hausse des investissements autres qu'en capital dans la technologie et les opérations.

Le secteur Colis représentant environ la moitié des produits de Postes Canada, la Société se transforme afin de mieux se positionner dans un marché concurrentiel et de demeurer un partenaire de livraison de choix au pays. Elle effectue des investissements stratégiques pour améliorer le service et le suivi, accroître la capacité et rehausser l'expérience client.

Colis?

Au deuxième trimestre de 2023, les produits du secteur Colis ont chuté de 7,0 %, soit 46 millions de dollars, alors que les volumes ont augmenté de 2,6 %, soit 2 millions d'articles, par rapport à la période correspondante de 2022. Cette diminution des produits est attribuable à l'utilisation croissante des plateformes de magasinage des tarifs par la clientèle, à l'intensification de la concurrence et à la baisse des suppléments pour carburant liés aux taux du marché. Parallèlement, les volumes de colis du régime intérieur ont profité des efforts stratégiques continus visant à acquérir de nouveaux comptes et des volumes supplémentaires. Pour les six premiers mois de l'année, les produits du secteur Colis ont diminué de 3,4 %, soit 45 millions de dollars, et les volumes ont baissé de 2,7 %, soit 3 millions d'articles, par rapport à la même période de l'exercice précédent.??

Courrier transactionnel?

Au deuxième trimestre, les produits du secteur Courrier transactionnel ont baissé de 5,2 %, soit 22 millions de dollars, par rapport à la même période l'année précédente, les volumes ayant diminué de 4,3 %, soit 15 millions d'articles. Au cours des deux premiers trimestres de 2023, les produits de ce secteur ont chuté de 40 millions de dollars, soit 2,4 %, et les volumes ont baissé de 3,9 %, soit 38 millions d'articles, par rapport à la période correspondante de 2022. La transition vers les canaux numériques se poursuit. Les tarifs des timbres réglementés ont été maintenus aux niveaux de 2020.?

Marketing direct?

Au deuxième trimestre, les produits du secteur Marketing direct ont baissé de 3,7 %, soit 5 millions de dollars, les volumes ayant chuté de 6,6 %, soit 54 millions d'articles, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le premier semestre de l'année, les produits ont diminué de 4,1 %, soit 16 millions de dollars, les volumes ayant baissé de 6,0 %, soit 106 millions d'articles, par rapport à la période correspondante de 2022. Les budgets de marketing des entreprises ayant continué d'être sous pression en raison de l'incertitude économique et des dépenses de consommation limitées, les volumes se sont maintenus à des niveaux inférieurs à ceux d'avant la pandémie.?

Groupe d'entreprises?

Pour le deuxième trimestre, le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôt de 167 millions de dollars, comparativement à une perte avant impôt de 64 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Purolator a dégagé un bénéfice avant impôt de 87 millions de dollars, comparativement à 91 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022. Pour sa part, SCI a inscrit un bénéfice avant impôt nul, comparativement à 4 millions de dollars pendant la même période de l'année précédente.??

Pour les six premiers mois de l'année, le Groupe d'entreprises de Postes Canada a inscrit une perte avant impôt de 225 millions de dollars, par rapport à une perte avant impôt de 164 millions de dollars pour la période correspondante de 2022. Le bénéfice avant impôt s'élevait à 133 millions de dollars pour Purolator et à 3 millions de dollars pour SCI, comparativement à 119 millions de dollars et 6 millions de dollars respectivement pour la période correspondante de 2022.??

Contexte?

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.?

1. Tous les pourcentages dans le présent communiqué ont été rajustés pour tenir compte des différences entre les jours ouvrables et les journées payées et sont calculés en fonction de valeurs arrondies au millier près. Au cours du deuxième trimestre et des six premiers mois de 2023, on comptait un jour ouvrable de plus et le même nombre de jours payés par rapport aux périodes correspondantes de 2022. Lorsqu'on compare les résultats d'une année à l'autre, des jours ouvrables de moins ont pour effet une baisse des produits alors que des journées payées de moins entraînent une diminution des charges d'exploitation.?



2. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base de Postes Canada et de ses trois filiales en propriété non exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.?

SOURCE Postes Canada

25 août 2023 à 10:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :