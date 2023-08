Hisense classée numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs pour le troisième trimestre consécutif





QINGDAO, Chine, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- Selon le principal institut d'études de marché Omdia, Hisense, l'entreprise mondiale d'électroménager, a expédié le deuxième plus grand nombre de téléviseurs au monde au cours du deuxième trimestre 2023.

C'est le troisième trimestre consécutif que le rapport d'Omdia, qui présente en détail la part du volume total des expéditions des plus grands fabricants de téléviseurs au monde, classe Hisense au deuxième rang. Hisense a également été classée deuxième pendant toute l'année 2022 et le premier semestre 2023.

Au deuxième trimestre 2023, Hisense a atteint une part de volume de 13,7 % dans le monde dans le domaine des téléviseurs, et ses expéditions ont augmenté de 19,3 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a largement dépassé la moyenne du secteur, qui n'a été que de 5,3 %. Hisense est également la marque dont la part de marché a le plus augmenté d'une année sur l'autre, avec une croissance de 1,6 point de pourcentage.

Ce succès impressionnant s'explique par l'engagement inébranlable de Hisense à proposer des produits innovants aux utilisateurs, comme en témoignent ses téléviseurs phares, l'ULED X et l'U8. Hisense a conclu un certain nombre de contrats de sponsoring dans le domaine du sport, notamment avec le Paris Saint Germain F.C., la Ligue des nations de l'UEFA et la Coupe du monde de la FIFA. Depuis ses premiers pas sur le marché international, Hisense met l'accent sur l'établissement de relations solides avec les consommateurs et les partenaires grâce à sa stratégie de marketing sportif et à la passion collective pour le sport.

Hisense entend offrir aux consommateurs des expériences extraordinaires grâce à des téléviseurs innovants et respectueux de l'environnement, ce qui témoigne de sa volonté de contribuer à offrir à des millions de familles une vie saine et de grande qualité. L'entreprise souhaite poursuivre cet objectif lors de la prochaine édition de l'IFA 2023 à Berlin, où seront présentés certaines de ses innovations et produits de pointe, qui présentent l'avenir de la vie à la maison. Le stand de Hisense sera situé dans le hall 23a de Messe Berlin, de 10 h à 18 h, du 1er au 5 septembre 2023.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Les activités de Hisense couvrent les produits multimédias (avec un accent sur les Smart TV), les appareils électroménagers et les informations intelligentes sur les technologies de l'information. Récemment, Hisense a connu une croissance rapide et opère désormais dans plus de 160 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2193534/image_5027250_39017380.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

25 août 2023

