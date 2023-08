Déclaration de la ministre Khera à l'occasion du 6e anniversaire de l'attaque du Myanmar contre les Rohingyas





Aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a fait une déclaration pour marquer les 6 ans de l'attaque militaire du Myanmar contre les Rohingyas

OTTAWA, ON, le 25 août 2023 /CNW/ - Il y a six ans aujourd'hui, le peuple rohingya résidant dans l'état de Rakhine, au Myanmar, a été victime d'une agression insensée et injustifiable perpétrée par les forces armées du pays. Cet acte de violence a entraîné le décès de près de 7?000 personnes, dont des centaines d'enfants innocents, et a poussé près de 750?000 Rohingyas à fuir leur patrie, soit le plus grand déplacement forcé de l'histoire.

Aujourd'hui encore, plus d'un demi-million de Rohingyas sont victimes de discrimination et de persécution sous le régime militaire du Myanmar. Notre gouvernement se souvient des victimes de ces atrocités, au moment où nous soulignons solennellement le 6e anniversaire de l'attaque. Nous sommes solidaires des survivantes et survivants et des familles dont la vie a été bouleversée à jamais. Nous condamnons la persécution, la discrimination et la violence dont le peuple rohingya fait encore l'objet.

Pendant que la haine s'élève contre diverses communautés, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde, notre détermination à protéger les droits de la personne et la dignité des gens demeure inébranlable. Nous le devons aux victimes et aux survivantes et survivants de cette crise, ainsi qu'aux prochaines générations.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, j'invite la population canadienne à se souvenir des victimes de cette tragédie. Beaucoup ont trouvé refuge au Canada et enrichi notre nation de leurs contributions inestimables. Unissons-nous pour renouveler notre engagement à créer une société bienveillante et inclusive qui accueille la diversité et s'oppose à toutes les formes de haine. Nous pouvons travailler ensemble pour bâtir un monde où tout le monde est traité avec respect et gentillesse, sans craindre la persécution ni vivre dans la peur.

