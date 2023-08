Apiculture urbaine : Une illusion verte ? La nécessité d'une approche mesurée pour régénérer la biodiversité dans les villes





MILAN, 25 août 2023 /PRNewswire/ ? L'apiculture urbaine connaît une croissance rapide. L'image romantique des abeilles flottant parmi les gratte-ciel, rendant la nature aux villes pavées, est assez attrayante. Une étude récente de Nature a montré que « nous avons constaté une forte augmentation du nombre de ruches dans toutes les villes, passant d'une moyenne de 6,48 ruches par km2 (3 139 ruches au total) en 2012 à une moyenne de 8,1 ruches par km2 (6 370 au total) en 2018, et nous avons constaté que les ressources disponibles sont insuffisantes pour maintenir les densités actuelles de ruches, qui sont actuellement insoutenables. »

En outre, selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), entre 2011 et 2021, le nombre de ruches dans le monde a augmenté de 26 %, passant de 81,4 à 101,6 millions. Mais l'apiculture urbaine est-elle vraiment la panacée que nous croyons tous pour la biodiversité urbaine et la durabilité ?

Espace limité : Un environnement hostile pour les abeilles

Les villes représentent des territoires complexes pour les abeilles. Bien que certains endroits verts offrent un refuge, l'environnement urbain offre souvent un espace et une variété florale limités, ce qui rend difficile de maintenir un nombre important de ruches et des rendements de miel substantiels. L'absence d'une grande variété de fleurs et de plantes à partir desquelles les abeilles peuvent récolter le pollen et le nectar est un obstacle important auquel les apiculteurs urbains sont confrontés.

Compétition avec les abeilles sauvages : Une menace pour la biodiversité

Les villes abritent non seulement des abeilles domestiques, mais aussi une variété d'abeilles sauvages et d'autres insectes pollinisateurs. L'introduction de ruches urbaines peut ainsi susciter une concurrence pour les ressources alimentaires entre les abeilles domestiques et sauvages, mettant en péril la survie des espèces indigènes et réduisant la biodiversité globale des pollinisateurs.

En conclusion, il est urgent d'agir pour régénérer la biodiversité dans les villes. Nous devons trouver des solutions pour assurer le bien-être de tous les insectes pollinisateurs, en particulier les insectes sauvages. L'apiculture urbaine n'est pas la solution et cette approche va au-delà de la simple création d'une illusion verte sans apporter de réels avantages à la durabilité urbaine. Alors, que pouvons-nous faire à cet égard ? La nécessité de mesures ciblées et efficaces pour rendre nos villes plus vertes est claire, mais quelles mesures spécifiques pouvons-nous prendre pour atteindre cet objectif ?

Les trois actions fondamentales pour restaurer la biodiversité dans les villes

Ramener la biodiversité dans les villes n'est pas seulement un souhait, mais un objectif réalisable avec une stratégie claire et mesurée. Les actions essentielles peuvent être résumées en trois phases, visant à créer un équilibre entre le monde urbain et la nature :

Analyse de la biodiversité : connaître et comprendre le point de départ est essentiel. L'étude de l'écosystème urbain actuel, la surveillance des espèces existantes et l'identification des zones les plus propices à la régénération permettent d'élaborer un plan d'action efficace.

connaître et est essentiel. L'étude de l'écosystème urbain actuel, la surveillance des espèces existantes et l'identification des zones les plus propices à la régénération permettent d'élaborer un plan d'action efficace. Gestion de la verdure : les politiques de gestion de la verdure doivent être résilientes aux événements extrêmes, en favorisant un environnement sain et durable. Cela comprend la sélection de plantes indigènes appropriées, le maintien des espaces verts et la prévention des déséquilibres écologiques.

les politiques de gestion de la verdure doivent être résilientes aux événements extrêmes, en favorisant un environnement sain et durable. Cela comprend la sélection de plantes indigènes appropriées, le maintien des espaces verts et la prévention des déséquilibres écologiques. Développement de projets de régénération de la biodiversité urbaine : éviter la réintroduction d'espèces agressives et compétitives telles que l'abeille domestique, avec un objectif à 360 degrés de sauvegarde et de protection de la biodiversité, pour créer un habitat florissant et durable pour tous les insectes pollinisateurs.

Dans ce contexte, les oasis de biodiversité de 3Bee représentent une initiative pionnière. Il s'agit d'habitats de biodiversité urbaine et agroforestière abritant des refuges pour les pollinisateurs et la flore indigène. Certifiées et contrôlées par la technologie interne de l'entreprise technologique, les oasis ont un impact constamment mesurable et soutenu par les principaux partenaires de recherche appuyant le programme de régénération. À ce jour, 3Bee a créé 123 oasis de biodiversité, planté plus de 20 000 arbres nectarifères et soutenu plus de 5 000 ruches de biosurveillance. L'objectif de 3Bee est maintenant de créer le plus grand corridor écologique européen pour les pollinisateurs.

« Les villes sont un terrain fertile où l'ingéniosité humaine et la nature peuvent travailler ensemble en harmonie. Le rôle des cultivateurs est crucial dans ce processus : ils sont les véritables cultivateurs de biodiversité, experts dans la protection et le soin des espèces, essentielles non seulement dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines. Nos oasis de biodiversité, guidées par leur compétence et leur dévouement, représentent un pont entre le progrès technologique et le respect de l'environnement. Chez 3Bee, cette vision est au coeur de notre travail quotidien et nous croyons fermement en son potentiel pour créer un avenir plus durable », a déclaré Niccolò Calandri, PDG de 3Bee.

