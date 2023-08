Le gouvernement du Canada finance des lignes d'assistance téléphonique pour contrer la violence fondée sur le sexe au Nouveau-Brunswick





FREDERICTON, NB, le 25 août 2023 /CNW/ - Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise représentent un filet de sécurité pour les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe (VFS) et constituent une ressource essentielle en matière de services de soutien. Durant la pandémie, la demande pour ces services a considérablement augmenté partout au Canada, et cette demande se maintient aujourd'hui.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, accompagnée de l'honorable Sherry Wilson, ministre responsable de l'Égalité des femmes au Nouveau-Brunswick, et de Jenica Atwin, députée fédérale de Fredericton, ont annoncé un investissement de 700 000 dollars en vue d'appuyer des lignes d'assistance téléphonique en cas de crise partout dans la province jusqu'au 31 mars 2026.

Ce financement aidera les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise au Nouveau-Brunswick à offrir des services, des ressources et un soutien accru pour répondre aux besoins urgents des personnes victimes de violence fondée sur le sexe et leurs familles, où qu'elles soient dans la province.

Cette annonce fait suite à l'appui historique au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe des ministres fédérale, provinciales et territoriales (FPT) responsables de la condition féminine en novembre dernier. Elle respecte également l'engagement du gouvernement du Canada de fournir environ 300 millions de dollars en fonds d'urgence pour la COVID-19 pour appuyer les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe. Ce financement a permis d'aider 1 400 centres d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes.

Citations

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous faisons un pas de plus vers un Canada plus sûr pour toute la population. Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise sont une bouée de sauvetage pour les femmes et les familles qui fuient la violence, car elles leur permettent d'accéder à des ressources sûres. Ce financement aidera le Nouveau-Brunswick à améliorer les soutiens et services essentiels existants dans la province et aidera les personnes qui sont victimes de violence fondée sur le sexe. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Collectivement, nous partageons le même but et le même engagement de pouvoir, un jour, mettre fin à la violence fondée sur le sexe. L'investissement dans les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise existantes constitue un exemple des mesures que nous prenons pour créer des collectivités plus sûres. Nous reconnaissons que le Nouveau-Brunswick a accusé une augmentation de la violence entre partenaires intimes envers les femmes et les filles. Il s'agit de la plus importante augmentation parmi les provinces. Nous croyons que l'accès au soutien des lignes d'assistance téléphonique en cas de crise est un lien important pour aider ces femmes et ces filles qui en ont besoin. »

L'honorable Sherry Wilson, ministre responsable de l'Égalité des femmes du Nouveau-Brunswick

« Mettre un terme à la violence fondée sur le sexe nécessite une approche globale, et les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise jouent un rôle primordial en tant que bouées de sauvetage pour les survivantes et les survivants. Le financement annoncé aujourd'hui démontre notre engagement à faire en sorte que les personnes qui font face à la violence fondée sur le sexe au Nouveau-Brunswick reçoivent le soutien dont elles ont besoin. Ensemble, nous créons un environnement plus sûr et solidaire pour toutes et tous, peu importe où vivent ces personnes. »

Jenica Atwin, députée fédérale de Fredericton

Faits en bref

Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe a été lancé par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine en novembre 2022. Le Plan établit un cadre pour un Canada exempt de violence fondée sur le sexe ? un Canada qui soutient les victimes, les personnes survivantes et leurs familles d'un océan à l'autre. Il s'agit d'une étape concrète vers la réalisation d'un engagement de longue date des gouvernements FPT à travailler ensemble pour un Canada exempt de VFS.

d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe a été lancé par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine en novembre 2022. établit un cadre pour un exempt de violence fondée sur le sexe ? un qui soutient les victimes, les personnes survivantes et leurs familles d'un océan à l'autre. Il s'agit d'une étape concrète vers la réalisation d'un engagement de longue date des gouvernements FPT à travailler ensemble pour un exempt de VFS. La violence fondée sur le sexe touche de manière disproportionnée les femmes et les filles. Certaines populations intersectionnelles connaissent également des niveaux élevés de violence ou sont mal desservies dans le secteur de la lutte contre la VFS, comme les femmes et les filles autochtones, les femmes noires et racisées, les immigrantes et les réfugiées, les membres des communautés 2ELGBTQIA+, les personnes en situation de handicap, et les femmes qui vivent dans des collectivités rurales, éloignées et nordiques.

Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise dans l'ensemble du Canada ont enregistré une hausse spectaculaire des appels de juin à octobre 2020, lorsqu'il y a eu un premier assouplissement des mesures de confinement liées à la COVID-19.

ont enregistré une hausse spectaculaire des appels de juin à octobre 2020, lorsqu'il y a eu un premier assouplissement des mesures de confinement liées à la COVID-19. Entre 2009 et 2021, selon les données de toutes les provinces, le Nouveau-Brunswick est la province qui a enregistré la plus forte augmentation de la violence entre partenaires intimes envers les femmes et les filles, avec une croissance de 39 %.

