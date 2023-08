Xinhua Silk Road : Les touristes du monde entier sont invités à découvrir la beauté naturelle de la région d'Arxan, dans le nord de la Chine





BEIJING, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- L'édition 2023 de la Conférence sur le tourisme en Chine (Arxan) aura lieu les 2 et 3 septembre à Arxan, dans la ligue de Xing'an, située dans la région autonome de Mongolie intérieure du nord de la Chine. L'événement accueillera des touristes d'ici et d'ailleurs qui viendront admirer les magnifiques paysages naturels d'Arxan. L'annonce a été partagée par le ministère de la Culture et du Tourisme lors d'une conférence de presse tenue lundi.

La région d'Arxan est située dans la partie sud-ouest du secteur central du Grand Khingan, la plus grande forêt vierge de Chine. Avec ses riches ressources naturelles, comme des forêts, des sources d'eau chaude et de belles chutes de neige, la ville est devenue une destination touristique populaire.

L'édition 2023 de la Conférence sur le tourisme en Chine (Arxan) vise à promouvoir le développement de l'industrie touristique d'Arxan. Le grand événement comprendra neuf activités importantes, dont une cérémonie d'ouverture, une visite autonome du Grand Khingan, une campagne artistique rurale, des forums sur la culture et le tourisme ainsi qu'une revitalisation rurale et une prospérité commune axées sur le tourisme, des expositions sur l'expérience « patrimoine culturel immatériel + tourisme » et l'histoire de l'évolution d'Arxan au cours de la dernière décennie, une réunion d'échange d'informations sur le thème du tourisme et un événement sur les expériences de produits touristiques.

Au cours de la conférence, un rallye de camping, un festival de musique en forêt, un festival gastronomique proposant des plats chinois, russes et mongols, et un défilé de chars allégoriques seront également organisés pour présenter de nouveaux formats et scénarios du secteur du tourisme d'Arxan.

