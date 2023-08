LA CÉRÉMONIE DU PRIX INTERNATIONAL DES MÉDIAS - « NEWSKY AWARD » SE DÉROULERA AU KAZAKHSTAN. LES CANDIDATURES SONT OUVERTES





LONDRES, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- Les candidatures au Prix international des médias « Newsky Award » sont toujours ouvertes. Les journalistes professionnels et débutants, ainsi que les auteurs de blogs sur les réseaux sociaux du monde entier peuvent déposer leur candidature sur le site officiel de newskyaward.org jusqu'au 10 novembre 2023 inclus.

Les oeuvres de journalistes publiées dans la presse écrite, à la télévision, à la radio ou sur Internet entre le 1er janvier 2023 et le 1er novembre 2023 peuvent participer. La remise de prix est organisée par la United Charity Projects Evolution Public Foundation et l'Académie de journalisme du Kazakhstan.

L'objectif principal du Newsky Award est d'identifier les journalistes talentueux et les auteurs des meilleurs documents et d'encourager leurs mérites dans la couverture des questions de politique étrangère et de l'harmonie interrégionale, des valeurs culturelles et spirituelles, ainsi que des activités caritatives et sociales qui contribuent au développement du Kazakhstan et de la communauté mondiale.

Cette récompense concerne six catégories :

1.« Meilleur document sur la politique étrangère et le dialogue interrégional »

2.« Meilleur document sur l'harmonie interconfessionnelle et les relations multiculturelles »

3.« Meilleur document sur la philanthropie et la responsabilité sociale des entreprises »

4.« Meilleur matériel sur la spiritualité ». Nomination spéciale

5.« Meilleur jeune journaliste ». Nomination spéciale 2023

6.« Meilleur auteur de blog sur les réseaux sociaux ». Nomination spéciale 2023

L'une des caractéristiques du « Newsky Award » est que des candidats du monde entier peuvent y participer. Les travaux seront évalués par un jury indépendant, composé de personnalités du secteur, de journalistes réputés et de professionnels des médias.

En fonction des résultats obtenus pour chaque nomination, les lauréats se verront remettre une statuette commémorative représentant une colombe avec un rameau d'olivier et un insigne en métal précieux, fabriqués par les plus grands joailliers du Kazakhstan.

La cérémonie de remise des prix aux lauréats se tiendra à Almaty le 30 novembre 2023. Cet événement réunira des diplomates de différents pays, des personnalités médiatiques connues et les premiers responsables du clergé du Kazakhstan.

Le comité d'organisation du prix invite les journalistes des médias internationaux, les blogueurs sur les réseaux sociaux et les jeunes reporters à participer à l'édition 2023 du Newsky Award ! Tentez votre chance et faites partie des nominés !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.newskyaward.org .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2191210/Newsky_Award_Prize.jpg

