Experian est nommé leader technologique des plateformes décisionnelles numériques dans le SPARK Matrix 2023 de Quadrant Knowledge Solutions

Experian est fier d'annoncer avoir été nommé leader technologique des plateformes décisionnelles numériques dans le SPARK Matrixtm 2023 de Quadrant Knowledge Solutions, qui fournit des perspectives stratégiques sur la façon dont les acteurs sectoriels se classent à l'aune de l'excellence technologique et de l'impact des clients. La matrice SPARK (Strategic Performance Assessment and Ranking) classe les fournisseurs mondiaux en trois sections : aspirants, solides prétendants et chefs de file technologiques, la catégorie la plus élevée.

Pour se différencier des autres leaders technologiques, Experian intègre des données spécialisées, des ensembles de fonctionnalités uniques et des analyses poussées pour fournir aux clients des stratégies décisionnelles personnalisées sur le risque de crédit. La plateforme de gestion décisionnelle d'Experian met en oeuvre la puissance de données enrichies, d'analyses avancées et de logiciels de décision automatisée pour prendre en charge et optimiser le cycle de vie des consommateurs. La société offre une expertise en matière de risque de crédit et de stratégie, un déploiement rapide de stratégies dans les tests et la production, et un suivi proactif de la performance.

« Cette distinction en tant que leader technologique met en lumière les meilleures capacités de notre plateforme de gestion des décisions, qui fournit des données de pointe, l'orchestration et l'automatisation, des modèles analytiques avancés, la performance et le reporting décisionnels », déclare Alex Lintner, CEO, Experian Software Solutions. « Toutes ces fonctionnalités intégrées accélèrent la commercialisation des produits et services de nos clients et améliorent considérablement l'expérience consommateur. »

La plateforme de gestion décisionnelle d'Experian intègre plusieurs des principales technologies et atouts de l'entreprise, notamment Experian PowerCurve®, un moteur de décision unifié, basé sur des composants et automatisé qui incorpore les données exhaustives, la conception stratégique, l'automatisation décisionnelle, ainsi que la surveillance et les rapports détaillés d'Experian ; Ascend Analytical Sandboxtm, un environnement d'analyse avancé de premier plan conçu pour fournir des informations plus approfondies, la visualisation des données, la veille commerciale et le développement de modèles ; Ascend Opstm, qui permet aux prêteurs de déployer de nouvelles fonctionnalités et modèles en quelques jours ou semaines au lieu de quelques mois ; et plus encore.

Arun U, analyste chez Quadrant Knowledge Solutions : « PowerCurve, la plateforme décisionnelle d'Experian, permet à ses utilisateurs de construire et de peaufiner en continu les techniques de prise de décision, tout en permettant la réutilisation et la normalisation de la logique décisionnelle au sein des entreprises en facilitant la conception de solutions décisionnelles collaboratives. La plateforme favorise également l'intégration de stratégies dynamiques optimisées par l'IA, de vérifications d'identité fondées sur l'IA et de veille des dispositifs afin de rationaliser la collecte de données et la gestion des cas. »

La plateforme modulaire évolutive s'appuie sur une infrastructure nuagique qui rend ces solutions accessibles aux clients de toutes tailles.

Le rapport 2023 SPARK Matrix on Digital Decisioning Platforms met en lumière la montée de ces plateformes et l'évolution des tendances du marché qui sont à l'origine de leur adoption, y compris le rôle de l'apprentissage automatique et de l'IA. Pour en savoir plus sur le rapport, rendez-vous sur https://www.experian.com/blogs/global-insights/unraveling-the-power-of-digital-decisioning-shaping-the-future-of-data-driven-decisions/.

