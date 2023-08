Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,7 M$ à Saint-Basile





SAINT-BASILE, QC, le 24 août 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est fier d'annoncer qu'une somme de 1 720 680 $ a été accordée à la Ville de Saint-Basile pour l'agrandissement de son garage municipal.

Précisément, le projet consiste à agrandir le garage municipal d'une superficie au sol approximative de 510 mètres carrés; à terme, le bâtiment d'un niveau comprenant une mezzanine aura une superficie au sol d'environ 840 mètres carrés. Les travaux permettront notamment d'aménager une aire de garage avec quatre portes et deux baies de stationnement, en plus d'un bureau et d'un espace pour le système de ventilation et l'entreposage.

Citations :

« Notre gouvernement appuie fièrement les municipalités qui investissent dans leurs infrastructures collectives. Cette aide financière de plus de 1,7 million de dollars est un autre exemple de notre volonté d'améliorer la qualité des services essentiels offerts à la population. Les projets soutenus par le PRACIM ont des retombées positives directes sur nos milieux de vie et je m'en réjouis! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Il est important d'accompagner les municipalités portneuvoises dans leur développement. Je me réjouis de cet appui financier qui va permettre à Saint-Basile de rendre son garage municipal sécuritaire et fonctionnel. Comme le bâtiment était en partie désuet, les travaux prévus assureront la pérennité des services municipaux, et ce, au bénéfice de toute la communauté basilienne. » Vincent Caron, député de Portneuf

« Je tiens tout d'abord, au nom des Basiliennes et Basiliens, à remercier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de nous donner la possibilité de bonifier notre garage municipal grâce à cette subvention. Cet agrandissement permettra d'offrir un meilleur service à la population tout en optimisant la gestion, l'entreposage et l'entretien sécuritaire de nos équipements roulants. Sans le soutien de la ministre Laforest et de son équipe, rien de tout ceci ne serait possible pour une municipalité de notre envergure; nous l'apprécions toutes et tous au plus haut point. »

Guillaume Vézina, maire de Saint-Basile

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en oeuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

