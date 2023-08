Staples Canada/Bureau en Gros publie Le futur de l'apprentissage, un rapport sur les principales tendances qui ont une incidence sur l'éducation aujourd'hui, et en association avec Angus Reid Group





RICHMOND HILL, ON, le 24 août 2023 /CNW/ - À quoi ressemble le futur de l'apprentissage au Canada? L'apprentissage à distance pendant la pandémie et l'accélération de la technologie ont sans aucun doute changé le lieu, le moment et la façon dont les enfants apprennent. Staples Canada/Bureau en Gros s'est associé au groupe Angus Reid, le nom le plus connu en matière de données d'opinion en Amérique du Nord, pour produire Le futur de l'apprentissage, un rapport éclairant sur les principales tendances ayant une incidence sur l'éducation aujourd'hui.

« Comprendre comment nous pouvons mieux répondre aux besoins des élèves, des parents et des enseignants à l'échelle nationale a toujours été notre priorité », a déclaré Rachel Huckle, présidente et cheffe de l'exploitation, Staples Canada/Bureau en Gros. « Ce rapport nous indique que les enfants ont besoin de plus d'attention et de participation à leur éducation en raison de divers facteurs. Pour favoriser l'amour de l'apprentissage à l'extérieur de la classe, nous avons lancé l'initiative d'apprentissage et jeux pour les enfants de Staples/Bureau en Gros, une sélection de jouets et d'outils conçus pour soutenir le perfectionnement des enfants grâce à l'apprentissage par le jeu. »

Principales constatations du rapport sur le futur de l'apprentissage :

Les enfants ont besoin de plus de soutien : Les deux tiers des enseignants (66 %) et près de la moitié des parents (45 %) affirment qu'il faut participer davantage à l'éducation et au perfectionnement des enfants que par le passé.

Découvrir des compétences à l'extérieur de la classe est plus important que jamais : Pour favoriser l'apprentissage et le perfectionnement, la majorité des parents (65 %) et des enseignants (55 %) souhaitent que leurs enfants découvrent des compétences qui leur sont propres en dehors de la classe.

Combler l'écart avec des loisirs : 72 % des enseignants affirment que leurs élèves sont en retard en raison de l'apprentissage à distance de la pandémie. Pour combler l'écart, ils affirment que la découverte de compétences et de passe-temps propres aux jeunes n'a jamais été aussi importante.

Les parents manquent de ressources et de solutions : Six parents sur dix (59%) aimeraient en faire plus pour soutenir l'éducation de leurs enfants, mais n'ont pas assez de temps ou de ressources.

Les compétences dans l'apprentissage des métiers sont en hausse : Plus de la moitié des enseignants (54 %) affirment que l'apprentissage d'un métier devient de plus en plus important, de même que les compétences entrepreneuriales et la recherche d'une habileté où l'élève excelle hors de la salle de classe.

La concentration et l'attention constituent le principal défi pour les enfants d'aujourd'hui : La moitié des parents (48%) disent que leurs enfants ont de la difficulté avec la concentration et l'attention, tandis que les trois quarts des enseignants (75%) classent ce problème parmi les trois principaux défis des élèves.

Les élèves s'appuient sur le ChatGPT, d'où la nécessité d'identifier des stratégies sur la manière d'utiliser la technologie pour soutenir l'apprentissage : Selon les enseignants du collège et du secondaire, les élèves utilisent de plus en plus le ChatGPT pour leurs devoirs ou leurs travaux, et 79 % de cette utilisation les aide à prendre des raccourcis plutôt qu'à améliorer leur apprentissage.

« Pour garder les enfants engagés, il est clair que leurs besoins ont changé. La technologie a joué un rôle important à cet égard, et nous savons que les parents et les enseignants cherchent des moyens d'équilibrer le temps passé devant un écran avec d'autres activités qui encouragent la découverte et l'exploration. », a déclaré Cori Stern, ambassadrice de l'apprentissage à Staples Canada/Bureau en Gros. « Ce qui est important maintenant, c'est de favoriser l'amour de l'apprentissage qui s'étend au-delà de la classe. Cela comprendra des activités qui aideront les enfants à développer leurs propres compétences, passe-temps et intérêts. »

Pour lire Le futur de l'apprentissage : Les tendances clés ayant une incidence sur l'éducation d'aujourd'hui en entier, visitez ce lien .

À propos de l'initiative d'apprentissage et jeux pour les enfants de Staples /Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros a récemment lancé Enfants apprendre + jouer , une collection d'outils et de jouets sélectionnés conçus pour favoriser l'apprentissage par le jeu et nourrir l'amour de l'apprentissage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la classe. Les outils et les jouets pour apprendre et jouer sont axés sur l'apprentissage basé sur le jeu, qui est le processus d'apprentissage par l'action. Lorsque les enfants réalisent des activités pratiques, ils participent activement au processus d'apprentissage et acquièrent des compétences clés telles que les aptitudes cognitives, la motricité fine, les aptitudes sensorielles, la découverte et l'exploration. L'apprentissage par le jeu favorise leur croissance et leur perfectionnement, en plus d'inspirer l'amour de l'apprentissage.

À propos de la recherche

En partenariat avec Staples Canada/Bureau en Gros, le groupe Angus Reid a mené un sondage en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 1020 parents (ayant des enfants âgés de 6 à 17 ans) et de 419 enseignants (du primaire au secondaire) partout au pays. Tout au long du rapport, les résultats sont ventilés selon les parents et les enseignants, ainsi que les cohortes d'âges des enfants (plus jeunes ou plus âgés, du primaire ou du secondaire). Les personnes interrogées sont des membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué en anglais et en français. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 3,1 points de pourcentage pour les parents et de +/- 4,8 points de pourcentage pour les enseignants, 19 fois sur 20. Pour en savoir plus sur le rapport Le futur de l'apprentissage, consulter la page Intelligence du site Augus Reid Group .

À propos de Staples Canada /Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com . Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce au Centre de solutions, les consommateurs peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition , ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples Canada/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale , qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au pays et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez le site bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou communiquez avec nous à @bureauengros sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn , TikTok ou Pinterest .

À propos du Augus Reid Group

Angus Reid est le nom le plus connu et le plus respecté au pays en matière de données d'opinions et d'études de marché. Le Augus Reid Group offre une variété de solutions de recherches pour les entreprises, les marques, les gouvernements, les organismes à but non lucratif et plus encore. Cette équipe relie les technologies et les personnes afin d'obtenir des données pertinentes qui aident à la prise de décisions. Les données sont recueillies à l'aide d'une série d'outils qui utilisent les technologies les plus récentes. Le Forum Angus Reid, une communauté d'opinion composée de résidents engagés dans tout le pays qui répondent à des sondages sur des questions d'actualité qui intéressent tous les Canadiens, est le premier de ces outils.

24 août 2023 à 09:54

