Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance ukrainienne

OTTAWA, ON, le 24 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance ukrainienne :

« Aujourd'hui, nous nous joignons au peuple de l'Ukraine et aux communautés ukrainiennes au Canada et ailleurs dans le monde pour souligner le 32e anniversaire de l'indépendance ukrainienne.

« À pareille date en 1991, l'Ukraine a déclaré son indépendance et, à titre de nation libre et souveraine, a pris la place qui lui revenait de plein droit au sein du système international. Le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître ce fait et, depuis, nos pays sont de proches amis et de solides partenaires. Aujourd'hui, au moment où le peuple ukrainien continue de se défendre contre la guerre d'agression brutale et injustifiable de la Russie, nous réaffirmons notre engagement à demeurer solidaires de l'Ukraine, alors qu'elle lutte pour défendre nos valeurs communes de paix, de liberté et de démocratie. Lorsque j'étais à Kyiv en juin dernier, j'ai transmis ce message de soutien des Canadiens au peuple ukrainien. Le peuple ukrainien est le fer de lance qui, en ce moment, détermine l'avenir du 21e siècle, et le Canada le soutiendra aussi longtemps qu'il le faudra.

« De concert avec ses alliés et ses partenaires, le Canada continuera de faire tout ce qu'il peut pour soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que son intégrité territoriale soit rétablie. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de ce pays par la Russie, le Canada s'est engagé à verser plus de 8,9 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine sous forme d'un large éventail de mesures, telles qu'une aide financière, militaire, humanitaire, une aide en matière de sécurité et de stabilisation et une aide au développement. De plus, nous avons formé plus de 37?000 membres des forces de sécurité ukrainiennes dans le cadre de l'opération UNIFIER et nous avons accueilli plus de 170?000 Ukrainiens fuyant la violence du président Poutine en leur offrant le soutien nécessaire pour s'adapter à leur nouvelle vie loin de chez eux.

« Le lien qui unit nos peuples est indéfectible. Le Canada est fier de compter dans sa population 1,3 million de personnes d'origine ukrainienne, l'une des plus vastes diasporas ukrainiennes en Occident. Les Canadiens d'origine ukrainienne font partie intégrante de la mosaïque culturelle de notre pays, et leurs contributions passées et actuelles font du Canada le pays que nous aimons.

« Ce jour nous rappelle le courage, la détermination et la résilience du peuple ukrainien, qui se bat avec bravoure contre une agression autoritariste. Mon message à tous les Ukrainiens est le suivant : vous ne menez pas ce combat seuls. Le Canada sera toujours solidaire, à mesure que vous continuerez à défendre vos libertés, votre indépendance et la démocratie.

« Slava Ukraini! »

24 août 2023

