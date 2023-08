Incendies de forêt - LEVÉE TOTALE DE L'INTERDICTION D'ACCÈS EN FORÊT SUR LES TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT ET DE LA FERMETURE DE CHEMINS





QUÉBEC, le 24 août 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a décidé de lever totalement l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture de chemins sur le territoire qui était visé par cette mesure, et ce, à compter de 9 h le jeudi 24 août 2023.

La levée de l'interdiction d'accéder aux forêts sur les terres du domaine de l'État et de la fermeture de chemins pour des considérations d'intérêt public s'applique donc sur le territoire suivant :

NORD-DU-QUÉBEC : Jamésie (991) pour ses portions délimitées par les coordonnées suivantes :

78° 22' 00" O 54° 10' 00" N

78° 22' 00" O 54° 51' 00" N

75° 30' 00" O 54° 51' 00" N

75° 30' 00" O 52° 20' 00" N

76° 47' 52" O 52° 20' 00" N

76° 48' 00" O 52° 20' 00" N

76° 44' 16" O 51° 26' 19" N

78° 18' 29" O 50° 47' 58" N

78° 29' 22" O 50° 47' 49" N

ET

Eeyou Istchee (993)

Eastmain pour sa portion à l'est des coordonnées suivantes :

78° 26' 13" O 52° 18' 04" N

78° 26' 30" O 52° 10' 08" N

Chisasibi pour sa portion à l'est des coordonnées suivantes :

78° 23' 27" O 53° 32' 29" N

78° 23' 00" O 53° 44' 15" N

Cette décision du Ministère a été prise de concert avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) à la suite des interventions menées par cette dernière pour combattre les incendies et en raison des conditions météorologiques actuelles et à venir dans le secteur.

Le Ministère et la SOPFEU tiennent à rappeler que des opérations d'extinction des feux se poursuivent dans le secteur où s'appliquaient l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture de chemins. Il est donc recommandé d'éviter ces territoires dans la mesure du possible. En cette période estivale, la plus grande prudence est de mise pour éviter d'allumer des feux lorsqu'on est en forêt ou tout près. La collaboration de tous est essentielle pour protéger notre patrimoine forestier.

Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements sont invitées à consulter la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec et le site Web de la SOPFEU.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux :

Information pour les citoyens et citoyennes :

Numéro de téléphone sans frais

1 877 644-4545

Information pour les représentants et représentantes des médias :

Relations médias

Ministère des Ressources naturelles

et des Forêts

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

24 août 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :