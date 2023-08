La Banque Royale du Canada rachètera ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de la série C-2





TORONTO, le 24 août 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter le 7 novembre 2023 la totalité de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de série C-2 (les « actions de série C?2 ») émises et en circulation à raison de 1 000 $ US en espèces par action (soit 25 $ US par action représentative d'actions étrangères), dividendes déclarés et non versés compris. Les actions représentatives d'actions étrangères de série C?2 cotées à la Bourse de New York, dont chacune représente 1/40e d'une action de série C?2, seront rachetées en même temps que les actions de série C?2.

Le dernier dividende trimestriel de 16,875 $ US par action de série C?2 (équivalant à 0,421875 $ US par action représentative d'actions étrangères connexes) sera versé de la manière habituelle le 7 novembre 2023 aux actionnaires inscrits le 27 octobre 2023.

Il y a 15 385 actions de série C?2 en circulation. Le rachat des actions de série C?2 sera financé au moyen des fonds propres de la Banque Royale du Canada.

Veuillez consulter la Foire aux questions du site http://www.rbc.com/investisseurs/share-information.html pour obtenir des renseignements sur l'incidence fiscale du rachat des actions de série C?2.

