Révolutionner la logistique de la beauté : ForwardX Robotics s'associe à POLA ORBIS pour transformer les opérations d'entreposage





CHICAGO, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une collaboration révolutionnaire, ForwardX Robotics, leader mondial de la technologie des robots mobiles autonomes (AMR) à vision, s'est associé à POLA ORBIS, une prestigieuse société japonaise de produits de beauté et de cosmétiques. POLA ORBIS recherchait une solution dynamique pour rationaliser ses opérations complexes. Avec plus de 100 magasins de cosmétiques à réapprovisionner et un inventaire de plus de 500 références à gérer, la société s'est tournée vers ForwardX Robotics pour trouver une réponse innovante. ForwardX a fourni des robots mobiles autonomes (AMR) personnalisés, équipés de balances intégrées pour répondre aux exigences opérationnelles spécifiques de l'entrepôt.

Le déploiement réussi de la solution ForwardX a donné des résultats immédiats et significatifs. POLA ORBIS a obtenu une réduction remarquable de 30 % de la distance parcourue par les travailleurs, une réduction de 25 % des coûts de main-d'oeuvre, ainsi qu'une diminution substantielle de 10 % des coûts logistiques. La transformation a permis de relever les défis opérationnels immédiats de POLA ORBIS et d'améliorer la précision de l'exécution des commandes, en minimisant les temps d'arrêt des transports et en augmentant la productivité globale des opérations de l'entrepôt.

ForwardX Robotics a conçu une solution de pointe pour répondre aux besoins uniques de POLA ORBIS. Le coeur de l'innovation : des AMR sur mesure équipés de balances de précision. Ces balances sont alimentées par les AMR eux-mêmes, ce qui élimine le besoin de recharge manuelle. Le poids des marchandises est également vérifié de manière transparente pendant le processus de prélèvement, ce qui garantit une précision de 99,99 % avec un temps de fonctionnement de plus de 99,9 %, et permet ainsi de mettre en place une solution « pick-to-go ».

Ce partenariat dynamique met en évidence la puissance du déploiement des AMR et des solutions sur mesure pour répondre à des demandes organisationnelles distinctes. Il témoigne de l'efficacité de l'exploitation des technologies de pointe pour transformer des opérations complexes et obtenir des résultats inégalés.

En tant que l'un des trois principaux fournisseurs mondiaux de solutions de préparation de commandes assistée, avec Locus Robotics et 6 River Systems, ForwardX se distingue par sa forte présence dans les entrepôts de vente au détail. En utilisant des AMR de préparation de commandes dotés d'une capacité de charge conséquente de 300 à 600 kg, ForwardX a la capacité unique de combiner la préparation de commandes et la préparation de caisses dans un seul entrepôt. En outre, ForwardX fournit des solutions de vente au détail sur mesure, combinant des scanners RFID, des balances embarquées et d'autres accessoires pour répondre à une variété de demandes commerciales uniques.

À propos de POLA ORBIS HOLDING INC. :

Fondée en 1929, POLA ORBIS est l'une des principales entreprises japonaises de cosmétiques qui développe et fabrique des produits cosmétiques.

À propos de ForwardX Robotics :

ForwardX Robotics est une entreprise leader de la technologie AMR basée sur la vision, fournissant des solutions innovantes de manutention de matériaux de bout en bout pour les installations d'entreposage et de fabrication.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.forwardx.com/

24 août 2023 à 07:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :