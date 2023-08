WIN SOURCE et Supplyframe nouent un partenariat stratégique asiatique à l'Electronica China 2023





Pour la première fois de son histoire, WIN SOURCE se hisse en 18e position de la liste des 50 meilleurs distributeurs mondiaux d'électronique de SourceToday

SHANGHAI, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Au deuxième jour de l'Electronica China 2023, WIN SOURCE a remporté un important succès en se classant en 18e position de la liste 2023 des 50 meilleurs distributeurs mondiaux d'électronique.

En outre, WIN SOURCE a récemment établi un partenariat stratégique asiatique avec Supplyframe, un leader mondial des solutions de chaîne d'approvisionnement. Cette collaboration gagnant-gagnant pour les deux entreprises donnera lieu à un partenariat agile et rentable qui sera une source d'inspiration pour l'industrie mondiale de l'électronique, pas seulement pour l'Asie. La collaboration entre WIN SOURCE, premier distributeur d'électronique établi de longue date et première plateforme d'e-commerce B2B d'Asie, et Supplyframe, avec ses solutions omniprésentes de données et de chaîne d'approvisionnement, est une belle association visant à transformer le paysage de la fabrication électronique.

« Nous sommes ravis de nous associer au leader mondial de l'industrie Supplyframe, a déclaré un porte-parole de WIN SOURCE. Nous visons à réduire les coûts de production et à améliorer l'efficacité des fabricants. Cette alliance renforce nos deux services et nous prévoyons d'intégrer les solutions complètes de la chaîne d'approvisionnement de Supplyframe. »

L'accord de partenariat a été conclu au stand de Supplyframe à 15 heures précises. Il a été signé par le directeur général de la Grande Chine et de la région Asie-Pacifique, Allen Hong, et par le directeur financier de WIN SOURCE, Karl Zan, symbolisant une étape importante pour les deux sociétés.

« WIN SOURCE est fier de son ascension en 18e position dans la liste 2023 des 50 meilleurs distributeurs mondiaux d'électronique de SourceToday, a ajouté le porte-parole. Les deux entreprises sont dévouées envers la qualité. Cela transparaît dans la disponibilité du large inventaire et dans le solide système de gestion de la chaîne d'approvisionnement. La plateforme d'e-commerce novatrice en a fait un concurrent digne de ce nom sur la scène mondiale. »

WIN SOURCE est reconnu parmi les 20 meilleurs distributeurs mondiaux. Le partenariat avec Supplyframe leur permet d'unir leurs forces afin d'offrir l'excellence et de tirer parti de leurs forces mutuelles.

À propos de WIN SOURCE

WINSOURCE est un distributeur mondial établi de longue date de composants électroniques, spécialisé dans les composants électroniques obsolètes et difficiles à trouver, et fournissant aux clients des solutions complètes de réduction des coûts de nomenclature. Depuis sa création en 1999, WIN SOURCE s'est engagé à offrir une sélection complète de composants électroniques de qualité et à fournir des services de livraison efficaces.

À propos de Supplyframe

Supplyframe est une marque leader qui fournit des solutions de marketing ciblées, des ressources d'ingénierie et des outils de chaîne d'approvisionnement aux distributeurs et aux fabricants d'électronique du monde entier.

