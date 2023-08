Les entreprises du marché français voient l'avenir dans les Cloud hybrides





Le marché du cloud hybride en France est en pleine croissance et va continuer à se développer, porté par sa capacité à assurer la sécurité des données, la souveraineté des données et la flexibilité, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), l'un des principaux cabinets mondiaux de recherche et de conseil en technologie.

Le rapport 2023 ISG Provider Lenstm Private/Hybrid Cloud - Data Center Services pour la France constate une augmentation significative du nombre d'entreprises investissant dans la construction de centres de données en France. Une partie de cette expansion du marché est tirée par la demande de services cloud, soit par des hyperscalers qui ont loué des centres de données, soit par des fournisseurs d'hébergement infogérés qui utilisent la colocation pour concurrencer ces hyperscalers.

"La pandémie de COVID-19, le conflit en Ukraine et l'augmentation brutale des coûts de l'énergie ont créé un climat d'incertitude", a déclaré Lyonel Roüast, président d'ISG SEMEA, basé à Paris. "L'incertitude favorise l'externalisation car les entreprises peuvent transférer certains risques à des prestataires de services".

En France et ailleurs, les entreprises étaient impatientes de transférer leurs activités dans le cloud, mais elles se sont vite rendu compte que ces activités pouvaient être plus coûteuses à exploiter que prévu, selon le rapport d'ISG. Par exemple, de nombreuses entreprises qui ont essayé les clouds publics les ont trouvés plus chers pour les activités existantes et ont opté pour des clouds privés qui utilisent la technologie des centres de données définis par logiciel (SDDC), indique ISG.

Après cette période d'expérimentation, les entreprises ont développé de nouvelles attentes à l'égard des architectures fondées sur le cloud, indique le rapport d'ISG. Elles recherchent des cycles d'innovation plus courts, un besoin réduit d'investissements en capital, une plus grande disponibilité, la résilience de l'entreprise et le paiement à l'utilisation. Le modèle de paiement à l'utilisation libère du capital et améliore les flux de trésorerie de l'entreprise. Le même modèle est utilisé dans l'hébergement infogéré et la colocation, indique ISG.

Selon le rapport d'ISG, de nombreuses entreprises se sont fixé pour objectif de remplacer les logiciels commerciaux par des solutions à code source ouvert afin de réduire leur dépendance à l'égard des fournisseurs de technologie externes. L'idée de longue date du "cloud souverain" est une continuation naturelle de cet objectif, et les incertitudes macroéconomiques actuelles en Europe renforcent son importance, selon le rapport d'ISG.

"Un cloud hybride est essentiel pour les entreprises opérant à l'international ", a déclaré Jan Erik Aase, partenaire et leader mondial, ISG Provider Lens Research. "Les entreprises ont besoin d'une répartition bien équilibrée des charges de travail qui protège les données en France et garantit un accès sécurisé et conforme aux données dans d'autres pays."

Le rapport examine également le rôle essentiel de la durabilité dans la définition de l'architecture du cloud hybride et dans le choix du meilleur fournisseur de services.

Le rapport 2023 ISG Provider Lenstm Private/Hybrid Cloud - Data Center Services pour la France évalue les capacités de 48 fournisseurs à travers quatre quadrants : Services infogérés pour les grands comptes, Services infogérés pour le marché intermédiaire, Hébergement infogéré et Services de colocation.

Le rapport désigne Orange Business comme leader dans les quatre quadrants, tandis qu'Atos et Sopra Steria sont désignés comme leaders dans deux quadrants chacun. Accenture, Capgemini, CHEOPS, Claranet, Cloud Temple, Cogent, DATA4, Digital Realty (Interxion), DXC Technology, Ecritel, Equinix, Kyndryl, LTIMindtree, OVHcloud, ScaleSquad, Scaleway, SCC et Wipro sont désignés comme leaders dans un quadrant chacun.

En outre, Cloud Temple, HCLTech et Koesio sont nommées "Rising Stars" (étoiles montantes), c'est-à-dire des entreprises au "portefeuille prometteur" et au "potentiel d'avenir élevé" selon la définition d'ISG, dans un quadrant chacune.

