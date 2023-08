FPT Software et E.ON renforcent leur partenariat visant à explorer les opportunités de développement offshore





FPT Software a annoncé son partenariat avec E.ON, l'un des acteurs européens majeur du secteur de l'énergie. Les deux parties envisagent d'étendre leur collaboration à un niveau plus global en étudiant les possibilités d'ouverture d'un centre de développement au Vietnam.

Compte tenu du potentiel du Vietnam en tant que nation numérique émergente et de son partenariat avec FPT Software, E.ON considère l'ouverture d'un centre de développement offshore (ODC) au Vietnam dans des domaines tels que SAP, DevOps, Data Analytics, IA. Le futur ODC devrait aider E.ON à diversifier ses sites de développement afin d'assurer le maintien de la résilience et l'agilité de son entreprise. En réponse à cette opportunité, FPT Software prévoit de tirer parti de son modèle de développement best-shore, grâce à son réseau étendu en Europe et en Asie, pour fournir à E.ON une assistance 24 heures sur 24, un bon rapport coût-efficacité et une évolutivité de la main-d'oeuvre.

Cette perspective de collaboration a été envisagée lors du récent voyage d'E.ON au Vietnam, au cours duquel les dirigeants d'E.ON ont visité les campus de FPT Software et l'université FPT, afin de mieux comprendre les installations de FPT Software et la formation de la prochaine génération de professionnels des technologies de l'information.

Les deux entreprises partagent également une vision commune sur la diversité, l'équité et l'inclusion sur le lieu de travail. Ainsi, Victoria Ossadnik, directrice de l'exploitation et membre du conseil d'administration d'E.ON, et Chu Thi Thanh Ha, présidente de FPT Software, ont participé à une conférence intitulée « Les femmes dans le secteur technologique : Franchir les barrières » pour discuter du rôle des femmes dans les organisations informatiques et des possibilités d'avancement de carrière pour les employées.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec E.ON. Nos efforts conjoints en matière de développement durable et notre vision commune de la transformation digitale ne manqueront pas d'apporter une valeur ajoutée aux deux entreprises », a déclaré Le Hai, directeur général de FPT Software Europe.

Victoria Ossadnik, directrice de l'exploitation d'E.ON, s'est déclarée satisfaite des résultats du voyage : « Ce serait une grave erreur pour E.ON de ne pas se rendre au Vietnam ».

Au cours de leurs cinq années de collaboration, FPT Software et E.ON ont uni leurs forces dans plusieurs projets concernant SAP, ServiceNow, Sitecore, DevOps, le développement d'applications, les tests et le cloud. Il convient de noter un projet en particulier, impliquant des autorisations SAP pour plus de 60 000 utilisateurs finaux à travers l'Europe. FPT Software a également soutenu E.ON One, le fournisseur de solutions digitales pour la transition énergétique sous l'égide d'E.ON, dans le cadre de son projet de consommation d'énergie durable.

A propos de FPT Software

FPT Software, une filiale de FPT Corporation, est un fournisseur mondial de technologies et de services informatiques dont le siège se trouve au Vietnam. Son chiffre d'affaires s'élève à 803 millions de dollars (2022) et la société emploie plus de 27 000 personnes dans 28 pays.

L'entreprise saisit des opportunités et relève les défis commerciaux complexes grâce à ses services de classe mondiale dans les domaines de l'analyse avancée, de l'IA, des plateformes numériques, du cloud, de l'hyper-automatisation, de l'IdO, de plateformes Low-code, etc. Elle a établi des partenariats avec plus de 1 000 clients dans le monde entier, dont 89 entreprises figurant au classement Fortune Global 500 dans les secteurs de l'aviation, de l'automobile, bancaire, des services financiers et de l'assurance, de la santé, de la logistique, de la fabrication, des services publics, et bien d'autres encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://fptsoftware.com/

23 août 2023 à 23:15

