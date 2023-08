Sécurité routière aux abords des écoles - La sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Chacun de nos gestes fait la différence!





QUÉBEC, le 23 août 2023 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) salue les nouvelles mesures visant à accroître la sécurité routière, notamment aux abords des écoles, annoncées par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, madame Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Éducation, monsieur Bernard Drainville.

Mesures pour sécuriser les déplacements en zones scolaires

Ces mesures visent à sécuriser les déplacements des usagers de la route et des élèves dans les zones scolaires. Élaborées en collaboration avec les partenaires municipaux, les ministères concernés, divers acteurs du réseau de l'éducation, dont la FCSSQ, de même que des groupes de citoyens, celles-ci permettront concrètement de réduire la vitesse autour des écoles et de sensibiliser les usagers de la route à adopter des comportements plus sécuritaires afin de réduire les risques d'accident.

Plus particulièrement, ces mesures ont pour but de :

Rendre obligatoire une limite de vitesse maximale de 30 km/h dans les zones scolaires;

Rendre obligatoire l'aménagement sécuritaire des zones et des corridors scolaires;

Injecter 68 M$ supplémentaires sur 5 ans pour financer les aménagements visant à améliorer la sécurité des transports actifs dans les zones et les corridors scolaires;

Déployer de façon ciblée des radars photo pour accroître la sécurité dans les zones scolaires.

«?Le Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 témoigne de l'engagement du gouvernement d'accroître la sécurité sur nos routes et dans nos quartiers, particulièrement aux abords des écoles. Parce que la sécurité de nos enfants est au coeur de nos priorités, il est crucial pour tous les automobilistes de développer les bons réflexes et de redoubler de prudence et de vigilance près des écoles. Au cours des prochains jours, plus de 1?000 000 d'élèves prendront la route vers leur école. Toutes mesures permettant de réduire l'affluence et la vitesse des véhicules dans les zones scolaires constituent un pas dans la bonne direction. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour assurer des déplacements sécuritaires et pour favoriser les déplacements actifs de nos enfants. Nous faisons toutes et tous partie de la solution!?», a affirmé monsieur Dominique Robert, président-directeur général adjoint de la FCSSQ.

