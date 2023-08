Le gouvernement du Canada recherche des candidats pour le Conseil national des aînés





GATINEAU, QC, le 23 août 2023 /CNW/ - Le nombre d'aînés au Canada augmente rapidement. En plus de prendre des mesures pour aider tous les Canadiens à vieillir dans la dignité et à faire des choix pendant cette période de leur vie, nous devons nous assurer que nos politiques publiques tiennent compte de l'expérience vécue par les aînés du Canada et les personnes qui les appuient.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a lancé un processus de nomination pour le Conseil national des aînés afin de pourvoir aux postes vacants actuels et futurs.

Le Conseil national des aînés a été créé en 2007 pour conseiller les ministres des Aînés et de la Santé. Il analyse les enjeux et formule au gouvernement fédéral des recommandations concernant les aînés, qui portent sur l'isolement social, la participation des travailleurs âgés au marché du travail, le vieillissement positif et actif, le bénévolat, le faible revenu, la maltraitance, l'exploitation financière et, plus récemment, les enjeux découlant de la pandémie de COVID-19. Les membres se penchent depuis peu sur diverses mesures visant à soutenir davantage les Canadiens qui souhaitent vieillir à la maison le plus longtemps possible.

Le Conseil se compose d'aînés, de personnes ayant travaillé avec des aînés, d'organismes représentant les intérêts des aînés et d'experts sur le vieillissement de la population et les enjeux touchant les personnes âgées. Le gouvernement recherche une grande diversité de candidats de partout au pays pour veiller à ce que le Conseil reflète la diversité des aînés au Canada et réunisse des membres ayant une expérience et une expertise variées et complémentaires. Nous encourageons les personnes issues des groupes suivants ou ayant travaillé avec eux à soumettre leur candidature : immigrants, communautés 2ELGBTQI+, femmes, minorités visibles, groupes méritant l'équité, Autochtones et personnes en situation de handicap.

En fonction de leur expertise et de leur expérience concernant le vieillissement de la population et les enjeux liés aux aînés, les membres et le président sont nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation des ministres des Aînés et de la Santé.

Le gouvernement est déterminé à assurer un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite au moment de sélectionner les personnes nommées par le gouverneur en conseil. Ces dernières jouent un rôle fondamental dans l'élaboration de politiques, de programmes et de services liés aux aînés et font partie de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux à l'échelle du pays.

Les personnes intéressées sont vivement encouragées à présenter leur candidature d'ici le 3 octobre 2023 par l'entremise du site Web des nominations par le gouverneur en conseil. Les candidatures reçues après cette date seront conservées et pourraient être prises en compte jusqu'à la nomination officielle.

Citations

« Les gens méritent de vieillir dans la dignité et de pouvoir faire des choix pendant cette période de leur vie. Les aînés, les proches aidants et les personnes qui défendent leurs droits le savent très bien. Je tiens à entendre leurs points de vue. Les personnes disposées à offrir des conseils et des commentaires honnêtes au sujet de nos politiques devaient poser leur candidature à un poste au Conseil national des aînés. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

« La population canadienne vit de plus en plus longtemps et en meilleure santé et, à mesure qu'elle s'accroît, notre population d'aînés se diversifie. Les personnes âgées ont aidé à bâtir le Canada et continuent de jouer un rôle important dans nos communautés et dans nos vies quotidiennes. Nous travaillons pour aider plus de personnes âgées à vieillir dans la dignité, la sécurité et le confort. Pour cela, nous devons mieux comprendre et aborder les problèmes auxquels elles sont confrontées. Nous encourageons donc les personnes provenant de divers milieux, parcours et domaines d'expertise à poser leur candidature au Conseil national des aînés. »

- Le ministre de la Santé, Mark Holland

Liens connexes

Nominations par le gouverneur en conseil - Renseignements généraux

Possibilités de nomination

Conseil national des aînés

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

23 août 2023 à 10:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :