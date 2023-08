FORE Biotherapeutics annonce un financement de série D de 75 millions de dollars et la transition de son PDG





FORE Biotherapeutics a annoncé aujourd'hui la clôture de son financement de série D de 75 millions de dollars, mené par SR One et co-dirigé par Medicxi, auquel se sont joints des investisseurs existants. Le syndicat de FORE Biotherapeutics comprend désormais le nouvel investisseur Medicxi, ainsi que les investisseurs existants OrbiMed, HBM Healthcare Investments, Novartis Venture Fund, 3B Future Health Fund, Cormorant Asset Management, Wellington Management et Samsung Securities. Dans le cadre de ce financement, Giovanni Mariggi, partenaire de Medicxi, a été nommé au conseil d'administration de FORE Biotherapeutics.

« Chez SR One, nous investissons dans des entreprises qui transforment des découvertes réellement innovantes en nouvelles thérapies révolutionnaires dans des domaines où les besoins cliniques ne sont pas satisfaits », a déclaré Matthew Foy, partenaire chez SR One. « FORE Biotherapeutics est bien placée pour tenir les promesses du plixorafenib, qui a démontré une activité prometteuse en monothérapie contre les tumeurs BRAF, y compris les tumeurs primaires du système nerveux central. Nous nous réjouissons de continuer à soutenir l'entreprise dans l'avancement de son essai de phase 2 FORTE, qui est en cours d'enregistrement à l'échelle mondiale ».

Les recettes de ce financement seront utilisées pour accélérer le développement du plixorafenib, la nouvelle petite molécule expérimentale de la société, inhibiteur sélectif des altérations BRAF, de nouvelle génération, disponible par voie orale. Des données actualisées positives de l'essai de phase 1/2a évaluant le plixorafenib chez des patients atteints de tumeurs solides avancées et de tumeurs du système nerveux central altérées par BRAF ont été récemment présentées lors de la réunion de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). Le plixorafenib a démontré une activité antitumorale prometteuse avec des réponses durables et une tolérabilité favorable en tant qu'agent unique chez les patients atteints de tumeurs BRAF avancées.

Dans le cadre du financement de la série D, Matthew E. Ros quittera ses fonctions de directeur général et de membre du conseil d'administration pour se consacrer à d'autres activités professionnelles, à compter du 1er septembre 2023. Shawn M. Leland, PharmD, RPh, conseiller actuel de SR One et ancien fondateur, président et directeur général d'Elevation Oncology, a été nommé au conseil d'administration et assumera le rôle de PDG par intérim, supervisant les activités quotidiennes de l'entreprise en collaboration avec l'équipe de direction, jusqu'à ce qu'un successeur au PDG soit identifié.

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier sincèrement Matt pour son leadership, son dévouement et ses nombreuses contributions à l'avancement du plixorafenib vers sa prochaine phase de développement clinique », a déclaré Dieter Weinand, président du conseil d'administration de FORE Biotherapeutics. « Nous souhaitons la bienvenue à Shawn en tant que directeur général par intérim et membre du conseil d'administration, alors que nous entrons dans la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Nous sommes également ravis d'accueillir Giovanni au sein de notre conseil d'administration, car son expertise sera précieuse pour faire avancer la stratégie de développement clinique du plixorafenib ».

À propos du Plixorafenib

Le plixorafenib est un nouvel inhibiteur sélectif de petite molécule de nouvelle génération, disponible par voie orale, de BRAF muté. Il a été conçu pour cibler un large éventail de mutations BRAF tout en épargnant les formes sauvages de RAF. Les études précliniques et les essais cliniques ont montré que son mécanisme d'action unique inhibe efficacement non seulement les monomères BRAFV600 constitutivement actifs ciblés par les inhibiteurs de RAF de première génération, mais aussi les mutants BRAF de classe 2 dimériques constitutivement actifs, les fusions, les variants d'épissage et d'autres altérations que l'on trouve dans une série de cancers. Contrairement aux inhibiteurs de RAF de première génération, le plixorafenib n'induit pas d'activation paradoxale de la voie RAF/MEK/ERK. En tant que « briseur de paradoxe », le plixorafenib pourrait donc traiter la résistance acquise aux inhibiteurs de RAF actuels et, plus généralement, offrir une meilleure sécurité et une efficacité plus durable que les inhibiteurs de RAF de première génération.

À propos de FORE Biotherapeutics

FORE Biotherapeutics est une société d'oncologie de précision qui se consacre au développement de traitements innovants permettant d'améliorer les résultats pour les patients atteints de cancer. Son principal actif, le plixorafenib, est un inhibiteur de BRAF de classe 1/V600 et 2 dont la sécurité clinique et les premiers signaux d'efficacité ont été démontrés lors de l'essai clinique de phase 1/2a précédent. En s'appuyant sur une plateforme de génomique fonctionnelle propriétaire qui permet de cribler un large éventail de mutations connues pour les gènes responsables du cancer, l'équipe de recherche et développement de FORE optimise le développement de médicaments en identifiant des composés existants avec des profils cliniques connus et un chemin clair à travers le développement clinique pour faire avancer de nouveaux médicaments pour les patients qui n'ont pas d'options de traitement adéquates. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fore.bio ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

23 août 2023 à 09:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :