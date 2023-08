Le gouvernement du Québec accorde 196 000 $ pour favoriser l'accessibilité des hébergements touristiques de Portneuf





SAINT-RAYMOND, QC, le 23 août 2023 /CNW/ - Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est fier d'annoncer, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, l'octroi de 196 325 $ aux Chalets Tourisma. Cette somme appuiera la réalisation de travaux assurant l'accessibilité aux personnes ayant une incapacité physique à deux chalets.

L'aide gouvernementale provient du Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET), dont la gestion est effectuée par Kéroul à titre de mandataire du ministère du Tourisme.

Citations :

« L'offre d'hébergement au Québec est riche et diversifiée, et nous souhaitons que le plus grand nombre possible puisse y avoir accès. En soutenant financièrement ce projet des Chalets Tourisma, nous démontrons de nouveau notre volonté de développer notre destination afin qu'elle soit inclusive et en phase avec les principes du tourisme responsable et durable. J'invite nos entrepreneurs à suivre cet exemple en bénéficiant du Programme d'accessibilité des établissements touristiques pour que les personnes ayant une incapacité physique soient en mesure de profiter pleinement de nos attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Portneuf a énormément à offrir à nos visiteurs et la location d'un chalet représente une excellente manière de découvrir ses innombrables attraits. Je me réjouis de constater que l'entreprise Les Chalets Tourisma continue de développer son offre afin que les personnes vivant avec une incapacité physique puissent avoir accès à ses installations dans notre formidable région, encourageant du même coup l'économie locale. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Le projet des Chalets Tourisma vient enrichir l'offre d'hébergement accessible. C'est un bel exemple à suivre, car le Québec a besoin de plus de chalets, de gîtes et d'hôtels adaptés. Ce projet montre toute la pertinence du Programme d'accessibilité des établissements touristiques, qui permet de développer une offre inclusive et durable. »

Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul

« Nous sommes ravis, une fois de plus, d'améliorer l'accessibilité du tourisme pour les personnes à capacité physique restreinte, une clientèle bien souvent oubliée ou mal desservie. Grâce à cette aide financière, nous serons en mesure d'offrir une plus grande diversité de chalets adaptés. En effet, nous desservirons un secteur géographique supplémentaire, en plus de proposer trois gammes de prix. De magnifiques entreprises oeuvrent dans Portneuf et développent déjà l'accessibilité universelle. Nous espérons qu'un nombre grandissant de partenaires emboîteront le pas aux établissements de tourisme adaptés afin de construire une offre complémentaire durable et bénéfique pour notre communauté comme pour ses visiteurs. »

Jérôme Voyer, propriétaire des Chalets Tourisma

Faits saillants :

Cette somme permettra de réaliser des travaux dans le chalet du 4 e , situé à Saint-Léonard-de- Portneuf , et le chalet le Caribou, à Lac-Sergent , afin notamment :

, situé à Saint-Léonard-de- , et le chalet le Caribou, à , afin notamment : de rénover l'entrée, la cuisine et la salle de bain pour les rendre accessibles;



d'aménager un parcours extérieur sans obstacle;



d'acheter du mobilier adapté;



d'acquérir un lève-personne.





En activité à l'année, les Chalets Tourisma offrent plusieurs hébergements en location à proximité de nombreux attraits touristiques de la région de Portneuf .





. Le ministère du Tourisme a confié la gestion du PAET à Kéroul, partenaire privilégié en matière d'accessibilité touristique depuis 1987. L'objectif du programme est de permettre aux entreprises de cette industrie d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures afin de les rendre accessibles ou de bonifier l'offre actuelle.

Lien connexe :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

