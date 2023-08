Début du processus de mise en candidature - Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire de 2023





TORONTO, le 23 août 2023 /CNW/ - Le secteur bancaire canadien décerne la Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire aux membres des forces de l'ordre qui se sont dépassés par leurs actions policières exceptionnelles dans la lutte contre le crime financier et dans la protection des employés et des clients des banques. L'Association des banquiers canadiens (ABC) accepte désormais, et jusqu'au 31 octobre 2023, les mises en candidature pour les médailles de 2023 de la part des banques et des agences canadiennes de maintien de l'ordre. Les prix seront remis l'année prochaine, lors du sommet annuel de l'Association canadienne des chefs de police.

Téléchargement des formulaires de mise en candidature

Les formulaires dûment remplis doivent être soumis à [email protected].

« Nous sommes fiers de souligner le remarquable travail des forces de l'ordre qui ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel envers la protection des Canadiennes et des Canadiens contre toutes sortes de crimes financiers, a déclaré Anthony Ostler, président et chef de la direction de l'ABC. Les banques tiennent à consolider la collaboration de longue date avec les services de police au Canada dans notre combat commun contre les activités de fraude et les questions de sécurité en continuelle mutation. »

Admissibilité



La Médaille d'honneur peut être présentée à des membres assermentés des forces de l'ordre (dont les agents spéciaux et les gendarmes auxiliaires assermentés) pour leur apport exceptionnel à une enquête impliquant des banques au Canada. La récompense peut être remise à un individu ou à un groupe. Voici les critères de mise en candidature :

Individuelle : Cette récompense est remise à un policier assermenté pour une enquête singulière, et pas nécessairement médiatisée, impliquant une banque. Le policier aura fait preuve de diligence exceptionnelle en vue de surmonter des obstacles et des circonstances difficiles. Également, cette récompense peut être attribuée à un policier qui s'est exposé, délibérément, à un grand risque (menaces de blessures corporelles graves ou de mort, danger imminent, etc.) afin de protéger des vies - dont la vie d'employés et de clients d'une banque - ou des biens matériels appartenant à une banque.

Groupe (Équipe) : Cette récompense est remise aux membres assermentés des forces de l'ordre (dont les gendarmes auxiliaires assermentés) qui travaillent au sein d'un groupe ou d'une équipe sur une enquête impliquant une ou plusieurs banques au Canada . Les résultats de l'enquête devront démontrer un rendement exemplaire dans des circonstances difficiles menant à une conclusion réussie de l'enquête. Il peut s'agir d'une enquête sur un vol de succursale, où des employés et des clients auraient été exposés à des dangers, ou d'une enquête sur des actes frauduleux contre une ou plusieurs banques, posés par un groupe du crime organisé.

Des renseignements additionnels au sujet du processus de mise en candidature et de l'admissibilité, ainsi qu'une liste des anciens récipiendaires, se trouvent sur le site de l'ABC.

Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire

Depuis sa création en 1972, la Médaille d'honneur a été remise à près de 300 policiers de partout au Canada, qui ont fait preuve de bravoure, de dévouement et d'autres réalisations remarquables dignes de mention dans la lutte contre le crime visant le secteur bancaire au Canada.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

