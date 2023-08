La Banque CIBC s'associe à l'Institut pour la citoyenneté canadienne pour aider les nouveaux arrivants à explorer le Canada





Une nouvelle relation favorise l'accès gratuit à des expériences culturelles et de plein air pour les nouveaux arrivants, ainsi que des ressources et des outils financiers

TORONTO, le 23 août 2023 /CNW/ - Chaque année, des milliers de nouveaux résidents arrivent au Canada avec l'ambition commune de s'y établir. Pour aider les nouveaux arrivants à mieux connaître leur nouveau pays et à s'y établir, la Banque CIBC a annoncé aujourd'hui un partenariat avec l'Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC), un organisme de bienfaisance national qui appuie les nouveaux arrivants dans leur cheminement vers la citoyenneté pleine et active.

L'application numérique d'ICC, Canoo, offre à plus de 200 000 nouveaux arrivants un accès gratuit à plus de 1 400 destinations culturelles et de plein air au Canada, parmi les plus emblématiques du pays, ce qui leur permet d'explorer le Canada.

Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les membres de Canoo auront accès aux ressources, aux outils et aux conseils financiers de la Banque CIBC pour les aider à établir facilement leurs finances, ainsi qu'à des offres exclusives sur les produits bancaires courants et les services d'investissement.

« Nous savons que déménager dans un nouveau pays peut être bouleversant », a déclaré Jeff Smith, premier vice-président, Segmentation et stratégie de fidélisation client, Banque CIBC. « Compte tenu de l'augmentation des coûts et de la nécessité de s'établir, les nouveaux arrivants n'ont pas toujours la possibilité d'explorer le Canada. Ce nouveau partenariat met en lumière les expériences passionnantes que notre pays offre et complète ce que notre banque propose pour aider les nouveaux résidents à accéder facilement aux services bancaires. »

En plus des milliers d'expériences gratuites et à prix réduit liées à la culture et à la nature, les membres de Canoo ont également accès à du mentorat, au perfectionnement des compétences et à des occasions de bénévolat afin d'accélérer leur intégration au travail et à la vie au Canada.

« L'ICC est ravi de partager cette offre exclusive de la Banque CIBC avec les membres de Canoo », a déclaré Daniel Bernhard, chef de la direction, ICC. « La Banque CIBC partage notre vision d'appuyer les nouveaux arrivants - l'avenir du Canada - et leur capacité de soutenir un jour le Canada. Nous sommes honorés d'avoir trouvé un partenaire aussi sincère qui partage notre conviction que le Canada réussit lorsque les nouveaux arrivants réussissent. »

Ce partenariat s'appuie sur le programme pour les nouveaux arrivants de la Banque CIBC, qui offre un certain nombre de solutions et d'outils utiles pour aider les nouveaux Canadiens, notamment :

Services bancaires courants gratuits pendant deux ans par l'entremise d'un Compte Intelli CIBC MC pour les nouveaux arrivants et les travailleurs étrangers;

pour les nouveaux arrivants et les travailleurs étrangers; Aucuns frais annuels pendant deux ans sur certaines cartes de crédit CIBC;

Facilité de présenter une demande de carte de crédit sans avoir à fournir d'antécédents de crédit;

Programme exclusif avec TELUS qui permet aux clients d'ouvrir un compte bancaire et d'établir un téléphone mobile en même temps, offert par l'entremise de succursales sélectionnées;

Le contenu éducatif à l'appui de la littératie financière;

Plani Intelli CIBCMC, un outil libre-service d'établissement d'objectifs financiers et de budgétisation qui offre des conseils personnalisés.

« La Banque CIBC continue d'appuyer les nouveaux arrivants du monde entier qui cherchent à s'établir au Canada. Nous sommes fiers de contribuer à faire de cette ambition une réalité pour nos clients », a ajouté M. Smith.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://cibc.fr.mediaroom.com/.

À propos de l'ICC

L'Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC) travaille à ouvrir le Canada aux nouveaux arrivants, en facilitant et en encourageant le cheminement vers la citoyenneté canadienne pleine et active. L'ICC est un organisme de bienfaisance indépendant, cofondé en 2006 par la très honorable Adrienne Clarkson et John Ralston Saul.

