KEENON Robotics présente le DINERBOT T10 et le KLEENBOT C30 lors de la World Robot Conference 2023 à Pékin

PÉKIN, 23 août 2023 /PRNewswire/ -- KEENON Robotics a récemment présenté ses dernières innovations lors de la World Robot Conference à Pékin, en dévoilant le robot de livraison multifonctionnel de nouvelle génération, le DINERBOT T10, et le robot de nettoyage de pointe, le KLEENBOT C30, en Chine. Cette conférence a également été l'occasion de faire connaître le parcours de KEENON, de donner un aperçu de l'industrie et de présenter les progrès remarquables accomplis, le tout couronné par un spectacle de robots captivant.

M. Tony Li, fondateur et PDG de KEENON, a commencé par retracer l'histoire de l'entreprise et a souligné sa profonde passion pour la robotique, résumée par le nom KEENON, qui signifie « Keen On Robotics » (passionné des robots). Depuis 2010, KEENON est à l'avant-garde des robots de service commercial autonomes en intérieur. Au fil des ans, la société s'est imposée sur le marché chinois, détenant une part de marché considérable et s'imposant comme un leader mondial de l'industrie de la robotique de service commercial.

S'appuyant sur ses atouts en matière de technologie, de développement continu de produits et de chaînes d'approvisionnement, KEENON a rapidement étendu sa présence à l'étranger, atteignant plus de 60 pays et régions et plus de 600 villes dans le monde entier, tout en obtenant la certification robotique dans 64 pays.

L'événement a également permis de présenter une gamme impressionnante et diversifiée de 15 robots de service, du GUIDERBOT au DINERBOT, en passant par le BUTLERBOT et les robots de nettoyage, de désinfection et de livraison médicale et industrielle.

Présenté par M. Tang Xuanlai, directeur technique, le DINERBOT T10 présente quatre caractéristiques majeures : « livraison efficace », « détection complète des capteurs », « interaction multimodale » et « publicité efficace ». Le T10 est doté d'un plateau ouvert de grande capacité, d'un système de détection des assiettes pour la récupération des plats, d'un système de contrôle des mouvements plus performant et d'un châssis surélevé. Cette conception garantit une distribution en douceur des liquides et une mobilité exceptionnelle dans les passages étroits, jusqu'à 59 cm.

La fusion avancée des capteurs du T10 s'adapte aux conditions d'éclairage complexes, à la détection de distance multicouche, à l'amélioration de la précision, à la conception d'algorithmes et aux capacités de fusion. La tête mobile innovante, qui combine des interactions vocales et d'expression multimodales, mérite d'être soulignée. L'écran de 23,8 pouces et le système d'exploitation publicitaire basé sur le cloud garantissent la convivialité de l'appareil.

KEENON a également annoncé son entrée officielle sur le marché des robots de nettoyage avec le KLEENBOT C30. Doté de quatre fonctions de nettoyage et d'une zone de couverture minimale de 1 500 m² en pleine charge, le C30 se distingue par son nettoyage professionnel, sa portabilité, son agilité et ses capacités de gestion basées sur le cloud.

KEENON Robotics va de l'avant en se consacrant à l'innovation et à l'excellence à l'échelle mondiale. Cet événement ne se contente pas de célébrer les réussites, il marque également le début d'un nouveau chapitre dans la poursuite de l'innovation.

