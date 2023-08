Transnetyx élargit son offre en séquençage génétique grâce à l'acquisition de Laragen





Le leadership de Transnetyx sur le marché des tests génétiques automatisés offrira aux chercheurs scientifiques un accès inégalé à l'offre différenciée de séquençage génétique de Laragen.

MEMPHIS, Tennessee, 22 août 2023 /CNW/ - Transnetyx, un leader mondial dans les services génétiques externalisés, a annoncé l'acquisition de Laragen, une entreprise de séquençage et de services génétiques établie à Culver City, en Californie. L'ajout des services de séquençage de Sanger et de prochaine génération à la suite de solutions Transnetyx améliorera à terme l'accès à des services génétiques de pointe pour les instituts de recherche de pointe du monde entier.

L'acquisition de Laragen s'inscrit dans le cadre de la mission de Transnetyx visant à offrir à tous les chercheurs du monde la voie la plus efficace vers la découverte. Les services de séquençage de Laragen permettent la recherche de pointe dans des instituts de recherche gouvernementaux et universitaires de premier ordre, dont le NIH, UCLA, Caltech et USC.

Transnetyx veut permettre aux chercheurs de contrôler la variabilité biologique de leurs expériences, en favorisant des pratiques de recherche éthiques et responsables. Transnetyx offre une gamme complète d'outils qui font progresser la reproductibilité et la réplicabilité de la recherche scientifique et qui offrent une éducation fondée sur des données probantes et le partage de connaissances pour promouvoir l'avancement des pratiques de laboratoire. Pour en savoir plus sur le service génétique et les solutions logicielles de Transnetyx, consultez transnetyx.com/contact-us .

Transnetyx et Laragen sont au service des chercheurs depuis plus de deux décennies. « Je crois que Laragen convient parfaitement à Transnetyx », a déclaré Bob Bean, chef de la direction de Transnetyx. « Transnetyx a mis au point des solutions de tests automatisées très précises et un réseau de distribution cohésif, ce qui nous permettra d'offrir aux chercheurs un accès sans pareil aux services de séquençage améliorés de Laragen. »

Pour Laragen, les synergies sont également évidentes. Le Dr Jinliang Li, président de Laragen, est ravi de l'impact de ce partenariat sur le milieu de la recherche. « En combinant nos connaissances et nos ressources spécialisées, nous pensons pouvoir mettre au point de nouvelles solutions qui feront progresser la science et la découverte de médicaments », a déclaré Jinliang Li.

Laragen continuera d'offrir directement ses services dans un avenir proche. Les deux entreprises travaillent à l'élaboration d'un plan progressif qui cible l'optimisation et l'intégration des services. Pour faire appel aux services de tests génétiques de Laragen, composez le +1 800 593-6393 ou envoyez un courriel à [email protected] .

À propos de Transnetyx

Transnetyx fournit des ressources, des technologies et des données précliniques qui accordent la priorité à l'exactitude des résultats afin que les chercheurs puissent se fier à l'efficacité de leurs découvertes. En apportant des solutions de pointe, Transnetyx crée des outils qui éliminent le travail inutile, accélèrent la découverte et garantissent la reproductibilité. Le portefeuille de produits et services de Transnetyx fonctionne de concert pour permettre une recherche responsable et reproductible. Les employés de Transnetyx sont unis par la mission de l'entreprise qui consiste à fournir le chemin le plus efficace vers la découverte aux chercheurs du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site Web Transnetyx.com .

À propos de Laragen

Laragen, Inc. a été fondée en 1995 dans le seul but de créer le laboratoire de séquençage et de génotypage de l'ADN de la plus haute qualité de l'industrie. L'équipe de Laragen est déterminée à fournir une qualité impeccable, des délais d'exécution rapides et un soutien exemplaire à la clientèle pour ses services de tests pour la recherche. Pour en savoir plus, visitez le Laragen.com .

