La firme québécoise Frare et Gallant choisie par la SAQ pour l'agrandissement de son Centre de distribution

MONTRÉAL, le 22 août 2023 /CNW/ - Au terme d'un processus de sélection rigoureux, la Société des alcools du Québec (SAQ) octroie le contrat de gérance de construction pour l'agrandissement de son Centre de distribution de Montréal à la firme québécoise Frare et Gallant Ltée .

Le contrat attribué à la firme dont le siège social est situé à Laval comprend trois volets de services, soit :

Les services de gérance en construction, incluant l'expertise-conseil avant-projet;

La prise en charge de la maîtrise d'oeuvre au nom de la SAQ et la coordination avec l'équipementier;

La réalisation de la construction de l'agrandissement.

« Le choix de Frare et Gallant est une autre étape importante dans le grand projet de transformation de notre chaîne d'approvisionnement. L'expertise en matière de gestion et de construction de centres de distribution et d'automatisation fait de Frare et Gallant le partenaire idéal pour réaliser notre projet et concrétiser notre vision pour l'avenir de la SAQ », affirme Luc Bourdeau, vice-président, chaîne d'approvisionnement à la SAQ.

De son côté, le président de Frare Gallant, John Frare a déclaré : « Nous sommes honorés que la SAQ ait arrêté son choix sur notre équipe de professionnels spécialisés en conception et gestion de la construction dans les secteurs industriel, agroalimentaire et logistique. Nous sommes convaincus que l'expertise acquise depuis 45 ans saura contribuer au succès de cet important projet pour la SAQ ».

Début des travaux de construction d'ici la fin de l'année

Les travaux d'excavation du projet de Centre automatisé de Montréal (CAM), un pilier important sur lequel s'appuiera la SAQ pour l'avenir, sont prévus d'ici la fin 2023.

Il s'agit de l'investissement le plus important pour la SAQ dans ses infrastructures depuis plus de 20 ans. Ce dernier va permettre notamment à la société d'État de répondre aux attentes de ses clients pour les années à venir.

Les bénéfices du projet

Grâce à la modernisation de ses installations, la SAQ sera en mesure d'accroître l'offre de produits disponibles dans SAQ.COM et aux titulaires de permis en proposant près de 20 000 produits, incluant des produits d'importation privée à l'unité. Elle permettra également d'augmenter la vitesse d'exécution des activités d'entrepôt et l'efficience de la SAQ, notamment par l'intégration d'un équipement de préparation de commande unitaire et de stockage automatisé, ainsi que d'offrir la livraison des commandes en ligne en 24 heures.

Avec une superficie de 192 000 pi2, la construction de ce bâtiment s'appuient sur plusieurs éléments de développement durable dont un toit vert de 110 000 pi2, un mur végétal ainsi qu'un système de chauffage électrique. La mise en service du CAM est prévue pour 2027.

« En somme, ce projet viendra soutenir la croissance prévue pour l'ensemble des clientèles de la SAQ et nous permettra également d'être plus performants, et ce, au bénéfice de tous les Québécois », a conclu M. Bourdeau.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 428 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 40 000 produits provenant de 3 800 fournisseurs issus de 77 pays. En 2022-2023, la SAQ a remis plus de 2,0 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 230 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

À propos de Frare Gallant Ltée

Fondé en 1979, Frare Gallant est un entrepreneur en construction spécialisé en conception et réalisation de projets industriels, logistiques et commercial. L'entreprise, comptant plus de 120 employé(e)s réalise des projets partout au Québec ainsi qu'en Ontario. Outre sa division de construction, le Groupe Frare Gallant compte également une division spécialisée en installation d'équipements.

