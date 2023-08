Les banques au Canada appuient les personnes touchées par les incendies dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique





TORONTO, le 22 août 2023 /CNW/ - Des banques au Canada offrent appui et soutien aux organisations qui investissent des efforts immédiats et continus dans le secours, le rétablissement et la résilience à la suite des feux de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique. Pour ce faire, plusieurs banques acceptent les dons dans leurs succursales au profit de la Croix?Rouge canadienne, et elles font des dons corporatifs directement à la CRC et à d'autres organisations de secours.

Dons corporatifs

Les banques suivantes ont fait un don collectif de 559 000 $ à des organisations qui viennent en aide aux personnes atteintes par les incendies, dont la Croix-Rouge canadienne, Centraide des T. N.-O., la fondation communautaire de Yellowknife, Centraide du Sud de la C.-B., le service de pompiers de Kelowna, et la banque alimentaire de Central Okanagan.

BMO

Banque canadienne de l'Ouest

Banque industrielle et commerciale de Chine ( Canada )

) Banque Laurentienne

Banque Nationale

Banque RBC

Banque Scotia

Banque Tangerine

Groupe financier Banque TD

Par ailleurs, à travers la fondation CIBC, la Banque CIBC et Simplii Financial feront des dons au fonds de secours des T. N.-O. et au fonds de secours de la Colombie-Britannique pour apporter ainsi de l'aide à court et à long terme aux organisations locales affectées par les feux de forêt. Également, la Banque HSBC Canada contribue au programme de gestion des urgences de la CRC en vue de raffermir la résilience et de permettre une réponse rapide aux catastrophes et aux urgences, comme les incendies qui affectent des collectivités dans les T. N.-O. et en Colombie?Britannique.

La population peut aider

Les particuliers qui le désirent peuvent aider par des dons au Fonds de secours : Feux de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest et au Fonds de secours : Feux de forêt en Colombie-Britannique de la Croix?Rouge canadienne. Les dons serviront aux interventions de secours et de résilience immédiates et continues. Les dons pourront être dirigés également vers le soutien aux collectivités qui apportent de l'aide aux personnes affectées, ainsi que vers les efforts de prévention et de réduction des risques en vue de tout événement et désastre futurs dans les Territoires du Nord?Ouest et les alentours, ainsi qu'en Colombie?Britannique.

Les dons peuvent se faire directement sur https://www.croixrouge.ca/, en appelant au 1?800?418?111, ou dans une succursale ou en ligne, s'il y a lieu, auprès de l'une des banques suivantes, du 22 août au 12 septembre 2023 (certaines banques accepteraient des dons après cette date) :

BMO

CIBC et Simplii Financial (exclusivement en ligne)

Banque canadienne de l'Ouest

Banque RBC

Banque Scotia

Groupe financier Banque TD

Plusieurs banques proposeront à leur clientèle directement affectée des mesures financières, comme une remise des paiements. Les personnes dans les régions sinistrées qui ont besoin d'une assistance avec leurs finances sont priées de communiquer avec leur banque.

Depuis toujours, les banques apportent leur aide aux fonds de secours humanitaire et d'urgence au Canada et dans le monde, en appui aux personnes affectées par les événements météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et les conflits, y compris es ravages causés par les feux de forêt en Alberta, au Québec ainsi qu'en Nouvelle-Écosse et au Canada atlantique.

« Les banques du Canada tiennent absolument à épauler leur clientèle touchée par cette crise. Les dons faits à la Croix-Rouge canadienne et à d'autres organisations de secours locales dans les Territoires du Nord?Ouest et en Colombie-Britannique contribueront à fournir aux collectivités touchées l'aide cruciale pour traverser ces temps extrêmement difficiles. »

- Anthony G. Ostler, Président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

22 août 2023 à 15:11

