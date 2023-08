Sentier Transcanadien et Peace by Chocolate s'associent pour soutenir les sentiers affectés par les conditions météorologiques extrêmes





HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 22 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une démonstration réconfortante de solidarité et de civisme, Peace by Chocolate, un allié fidèle de Sentier Transcanadien, donne l'exemple une fois de plus. À la suite des inondations dévastatrices en Nouvelle-Écosse, Peace by Chocolate versera une partie des profits de leurs barres de chocolat « Plein air, plein de saveurs » au Fonds de soutien d'urgence climatique de Sentier Transcanadien.

La campagne « Plein air, plein de saveurs » a été lancée au printemps dernier et invitait les Canadiens et Canadiennes à soutenir le Sentier Transcanadien. Aujourd'hui, à la lumière des récents événements climatiques qui ont gravement endommagé les sentiers, Sentier Transcanadien et Peace by Chocolate relancent cette campagne en invitant les personnes de la Nouvelle-Écosse et d'ailleurs à contribuer aux efforts de nettoyage des sentiers.

Pour chaque barre vendue, une partie des profits sera versée aux groupes de sentier en Nouvelle-Écosse qui travaillent à rebâtir ou réparer des tronçons du Sentier affectés par les événements climatiques.

« Les effets des changements climatiques, y compris les crues soudaines et les incendies de forêt, dévastent les sentiers à travers le pays et limitent les occasions de transport actif, de lien communautaire, de tourisme et de liens avec la nature » dit Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien. « L'équipe compatissante de Peace by Chocolate a apporté son soutien indéfectible au Sentier et incarne le véritable esprit de communauté. »

Ce partenariat et la bonne volonté de Peace by Chocolate en disent long sur l'impact qu'un seul geste de gentillesse peut avoir sur une communauté et un réseau de sentiers national.

« Notre marque a toujours eu pour but d'unir les personnes et de soutenir les causes qui comptent le plus pour notre communauté, » dit Tareq Hadhad, fondateur de Peace by Chocolate. « Les sentiers que nous chérissons, et les personnes qui les fréquentent, ont souffert des récentes inondations. Nous comprenons l'importance des sentiers pour les personnes qui chérissent leur lien à la nature et qui comprennent la contribution que les sentiers apportent au tourisme et au développement économique local. Nous considérons cela comme une opportunité de contribuer à la restauration des sentiers et d'assurer qu'ils demeurent des espaces pour la création de liens dont nous avons tous besoin. »

Les groupes de sentier peuvent faire une demande de financement par l'intermédiaire du Fonds de soutien d'urgence climatique, récemment lancé pour aider les groupes de sentier qui doivent faire face aux dommages sans précédent sur le Sentier causés par les inondations, les feux ou autres événements climatiques. Ce fonds est disponible pour les groupes de Sentier Transcanadien à travers le pays ayant besoin d'un soutien financier pour rouvrir leur tronçon du Sentier.

« Nous travaillons étroitement avec les groupes de sentier pour identifier et soutenir leurs besoins pour la restauration de sentiers le long de notre réseau de 1 200 km en Nouvelle-Écosse, dont certains sont présentement fermés » dit Eleanor McMahon. « D'après les dommages constatés en Nouvelle-Écosse et à travers le Canada, nous savons que la générosité de Peace by Chocolate fera la différence au Sentier Transcanadien, et aux groupes de sentiers locaux, aux bénévoles et aux usagers et usagères de sentiers. Nous les remercions sincèrement pour leur soutien. »

Ensemble, Sentier Transcanadien et Peace by Chocolate invitent les Néo-Écossais, les Néo-Écossaises ainsi que les amateurs et amatrices de sentiers à travers le pays à soutenir les sentiers dans leurs communautés en achetant une des quatre barres sur le thème du Sentier disponibles en magasin ou en ligne.

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s'étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau. Reliant trois océans ? l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique ?, le Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l'ensemble des provinces et territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés du Canada, et favorise l'unité, la collaboration et les liens. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs et généreuses donatrices, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d'infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l'optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

À propos de Peace by Chocolate

Peace by Chocolate fut fondé par la famille Hadhad dont l'originale chocolaterie a été détruite lors d'un bombardement en 2012 à Damas, en Syrie. Trois ans plus tard, les membres de la famille s'installent au Canada en tant que réfugiés et s'enracinent à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. C'est en 2016 que la chocolaterie Peace by Chocolate voit le jour et depuis, elle fait découvrir son amour du chocolat au public en lui proposant de délicieux produits.

