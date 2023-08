Fabbrica Italiana Sintetici (F.I.S.) sélectionne Kinaxis pour la planification de sa chaîne d'approvisionnement





Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), la principale plateforme de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a été sélectionnée par F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. afin d'établir la planification simultanée dans sa chaîne d'approvisionnement.

F.I.S., l'un des principaux fabricants européens de principes actifs destinés à l'industrie pharmaceutique, compte plus de 60 ans d'expérience, 3 usines de production ainsi que plus de 1750 employés.

L'entreprise privée, établie à Montecchio Maggiore, Vicenza en Italie, a constaté la nécessité de créer une chaîne d'approvisionnement plus agile et résiliente, capable d'anticiper les effets des scénarios socio-économiques en constante évolution sur les marchés du monde entier.

Pour le déploiement de la plateforme RapidResponse® de Kinaxis, F.I.S. s'appuiera sur Aeonvis (www.aeonvis.com), le partenaire de Kinaxis et intégrateur de systèmes italien, qui a accompagné l'entreprise lors des phases d'analyse, d'identification de la solution, de définition et de réalisation du projet. Aeonvis accompagnera également les utilisateurs de F.I.S. dans le processus de formation et d'adoption de la nouvelle solution.

Kinaxis poursuit sa croissance rapide sur les marchés européens, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des sciences de la vie.

La volatilité et l'incertitude au quotidien exigent une action rapide. Kinaxis® Kinaxis® offre la souplesse nécessaire pour prendre des décisions rapides et sûres dans le cadre de la planification intégrée des activités et de la chaîne d'approvisionnement numérique, afin de pouvoir mieux planifier, mieux vivre et changer le monde. Des marques innovantes font confiance à Kinaxis, qui allie intelligence humaine, IA et planification simultanée pour aider les entreprises à planifier leur avenir, surveiller les risques et les opportunités et tenir le rythme du changement. Grâce à une plateforme extensible basée sur le cloud, Kinaxis propose des applications éprouvées par l'industrie de sorte que chacun puisse être informé plus tôt, agir plus vite et éliminer le gaspillage. Pour en savoir plus sur Kinaxis, rendez-vous sur Kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

Fondée en 2002, Aeonvis est une société de conseil et d'intégration de systèmes spécialisée dans les solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise se distingue par l'importance qu'elle accorde à la qualité de ses services et à la satisfaction de ses clients.

Avec des bureaux en Italie à Milan, Turin, Padoue et Rome ainsi qu'une présence internationale, Aeonvis offre des solutions visant à optimiser la gestion logistique et à accroître l'efficacité opérationnelle.

Grâce à son expertise et à son partenariat spécifique avec Kinaxis, Aeonvis aide les entreprises à acquérir une vision complète et intégrée de leurs flux d'approvisionnement, de production et de distribution, améliorant ainsi leur capacité à répondre aux besoins du marché et leur permettant de prendre des décisions stratégiques et éclairées en temps réel.

Aeonvis se distingue également par sa vaste compréhension des processus d'entreprise et par son offre de services complète, notamment sur la plateforme SAP dans le domaine de l'ERP et sur Salesforce dans le domaine de l'engagement client, créant ainsi des solutions à valeur durable pour ses clients et les aidant à développer des entreprises davantage robustes et compétitives sur le marché.

