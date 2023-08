Le 20e anniversaire de la Collection emblématique Cashmere de Produits Kruger dévoile son groupe de 20 designers canadiens





La Collection 2023, intitulée "Lovestruck", mettra en vedette 10 designers des éditions précédentes et 10 nouvelles puissances de la mode concevant des créations originales avec le papier hygiénique Cashmere

TORONTO, le 22 août 2023 /CNW/ - Depuis 20 ans, la Collection Cashmere réunit la communauté de la mode canadienne en soutien à la cause du cancer du sein. Cette année, le thème de la collection du 20e anniversaire est « Lovestruck », une célébration de l'amour, de notre passé et d'un avenir sans cancer du sein. Cette collection emblématique mettra en vedette 20 designers canadiens de renommée mondiale, le plus grand groupe d'artistes talentueux à ce jour.

Le défilé de mode internationalement reconnu de la Collection Cashmere aura lieu le 3 octobre à Toronto et mettra une fois de plus au défi les designers canadiens de créer des pièces de couture en utilisant le papier hygiénique Cashmere d'une douceur luxueuse. Cette collection sert de levée de fonds et de sensibilisation annuelle en faveur de la sensibilisation, de la prévention et des programmes de traitement du cancer du sein grâce à des partenariats avec la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ). Depuis 2004, plus de 230 designers canadiens de premier plan ont créé des créations à couper le souffle pour la Collection Cashmere, toutes fabriquées entièrement en papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada.*

La Collection Cashmere 2023 ramènera 10 designers légendaires du passé et présentera 10 nouvelles puissances émergentes de la mode, tous invités à explorer ce que l'amour signifie pour eux et à présenter leur mode avec compassion en utilisant le papier hygiénique Cashmere.

« Après 19 ans, nous sommes ravis de poursuivre la Collection Cashmere, en collectant des fonds indispensables pour la lutte contre le cancer du sein et en célébrant la communauté de la mode canadienne incroyablement talentueuse », déclare Susan Irving, directrice marketing de Produits Kruger, fabricant de Cashmere. « La collection Lovestruck de cette année explore les aspects divers de l'amour, y compris le lien émotionnel profond que nous entretenons avec tous ceux que nous connaissons et qui ont été touchés par le cancer du sein - y compris les patients, les survivants, les travailleurs de la santé, la famille, les amis et même ceux que nous avons perdus. »

Nouveaux et anciens talents de la mode

Le groupe talentueux de designers représente une gamme diversifiée de talents basés au Canada, mettant en valeur des esthétiques de design inspirantes, inclusives et avant-gardistes de partout au pays. Les designers de la Collection Cashmere du 20e anniversaire comprennent :

Designers de retour :

Christopher Paunil , 4 ans de participation, Toronto

, 4 ans de participation, Jim Searle and Chris Tyrell (Hoax Couture), 4 ans de participation, Toronto

and (Hoax Couture), 4 ans de participation, Farley Chatto , 4 ans de participation, Toronto

, 4 ans de participation, David Dixon , 3 ans de participation, Toronto

, 3 ans de participation, Rodney Philpott (Rodney Philpott Designs), 3 ans de participation, St. John's

(Rodney Philpott Designs), 3 ans de participation, Lesley Hampton, 2 ans de participation, Toronto

Nikki Wirthensohn Yassemi (NARCES), 2 ans de participation, Toronto

Steven Lejambe , 1 an de participation, Toronto

, 1 an de participation, Shelli Oh , 1 an de participation, Toronto

, 1 an de participation, Zoba Martin (ZOBA MARTIN), 1 an de participation, Toronto

Nouveaux designers :

Aunalee Boyd-Good & Sophia Seward-Good (Ay Lelum), Nanaimo

& (Ay Lelum), Caffery Vanhorne ( CAFFERY VANHORNE ), Toronto

( ), Christopher Bates , Toronto

, Evan Ducharme , Winnipeg

, Jessie Da Silva , Toronto

, Markantoine Lynch-Boisvert (MRKNTN), Montréal

Rhowan James (RHOWAN JAMES), Markham

Ross Mayer (R. MAYER ATELIER), Toronto

(R. MAYER ATELIER), Smail Akdim ( SMAIL AKDIM ), Montréal

( ), Montréal Wiwa Blue (WIDI'Z), Ottawa

L'équipe de production du 20e anniversaire de la Collection Cashmere comprend le directeur créatif, Hans Koechling ; la styliste, Lisa Williams ; l'illustratrice, Lauren Pearson ; et le photographe, Matt Barnes.

À propos de la Collection Cashmere

Fondée en 2004, la Collection Cashmere, primée à l'échelle internationale, soutient ardemment la communauté des créateurs de mode du Canada et la cause du cancer du sein. Plusieurs des plus grands noms de la mode canadienne ont contribué à la collection, notamment Marie Saint Pierre, Greta Constantine, Denis Gagnon, David Dixon, Rudsak, NARCES, Stephan Caras, Lucian Matis, Rodney Philpot et bien d'autres.

Le lancement très attendu du mois d'octobre, Mois de la sensibilisation au cancer du sein, la Collection Cashmere annonce le retour annuel des activités de sensibilisation et de collecte de fonds de Cashmere pour cette cause. Au cours des 20 dernières années, elle a permis de recueillir plus de 5 millions de dollars au profit de la sensibilisation, de la prévention et des programmes de traitement du cancer du sein pour ses partenaires caritatifs, la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ).

À propos de Cashmere et Kruger Products Inc.

Le papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada, reflète l'engagement de Produits Kruger à offrir aux consommateurs des produits de papier hygiénique de qualité supérieure, fabriqués au Canada. Produits Kruger est l'un des principaux fabricants de papiers mouchoirs au Canada et dessert le marché canadien des consommateurs avec des marques bien connues comme Cashmere, Purex, SpongeTowels et Scotties ; White Cloud aux ÉtatsUnis, ainsi que des produits hors foyer pour usage industriel et commercial partout au Canada et aux États-Unis.

Un contributeur de longue date et engagé envers la cause du cancer du sein, Produits Kruger L.P., soutient la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), qui fait maintenant partie de la Société canadienne du cancer (SCC), depuis 2005 et est actuellement l'un des cinq principaux partenaires nationaux soutenant la cause du cancer du sein au sein de la SCC. Produits Kruger L.P. compte également parmi les principaux contributeurs de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Produits Kruger L.P., qui compte plus de 2 800 employés, exploite neuf installations de production certifiées FSC® COC (FSC® C-104904) en Amérique du Nord, avec des sièges sociaux à Toronto (Mississauga).

À propos du cancer du sein et de la Société du cancer du sein

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national qui soutient les Canadiens atteints de tous les cancers dans les collectivités de tout le pays. Aucune autre organisation ne fait ce que nous faisons ; nous sommes la voix des Canadiens qui se préoccupent du cancer. Nous finançons des recherches révolutionnaires, offrons un système de soutien à toutes les personnes touchées par le cancer et façonnons les politiques de santé afin de prévenir le cancer et de soutenir les personnes qui vivent avec cette maladie.

La SCC est le plus importante bailleuse de fonds caritative nationale de la recherche sur le cancer du sein au Canada. Les investissements dans la recherche, combinés à un dépistage précoce et à de meilleures thérapies de traitement, ont permis de réduire de 44 % le taux de mortalité lié au cancer du sein depuis la fin des années 1980. Il reste encore du travail à faire, car le cancer du sein reste le cancer le plus souvent diagnostiqué et la deuxième cause de décès liés au cancer chez les femmes au Canada. Les fonds recueillis grâce à ce partenariat seront investis dans les principaux programmes de recherche et de soutien de la SCC en matière de cancer du sein.

À propos de la Fondation du cancer du sein du Québec

La Fondation cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique à s'assurer que les retombées de ses investissements dans la recherche sur le cancer du sein restent ici, au Québec. En plus de 29 ans, elle a amassé plus de 61 millions de dollars et les a investis au Québec dans la recherche de pointe et dans la défense des intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et de leurs proches. Par la recherche et l'innovation, le soutien et l'éducation, elle s'assure que les personnes atteintes de la maladie et leurs familles demeurent au coeur de sa mission. Les familles, les chercheurs, les bénévoles et les donateurs partagent tous le même espoir : augmenter le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein jusqu'à une véritable guérison. Suivez la FCSQ sur les médias sociaux via Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ici .

Les illustrations haute résolution de la Collection Cashmere 2023 : Lovestruck, réalisées par Lauren Pearson, peuvent être téléchargées ici.

*Source : Nielsen, MarketTrack | National GDM+GMWC | Période de 52 semaines se terminant le 17 juin 2023

