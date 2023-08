CHEFS PLATE FAIT SON ENTRÉE DANS LA BELLE PROVINCE !





La boîte-repas la plus économique au pays est de retour de façon renouvelée afin d'offrir du plaisir à bon prix dans l'assiette des Québécois.

MONTRÉAL, le 22 août 2023 /CNW/ - Chefs Plate, la boîte-repas la plus abordable au Québec, livre désormais ses boîtes-repas rapides et faciles à préparer à travers la province. Dès maintenant, les Québécois peuvent recevoir les boîtes-repas Chefs Plate. Avec un choix de 24 recettes savoureuses et économiques chaque semaine, Chefs Plate permet aux gens d'ici de concocter des plats délicieux à partir de seulement 2,99 $ par portion. Du bon goût à bon coût!

Pour ce lancement, Chefs Plate est ravi de collaborer avec le Tiktokeur québécois Antoine Bouchard-Côtes. On peut dire sans l'ombre d'un doute qu'Antoine sait comment rendre les repas tout sauf ennuyeux!

« Les recettes de Chefs Plate sont simples, rapides et abordables. Ceux qui me connaissent savent que ce sont trois mots que j'utilise très souvent dans ma vie quotidienne. » affirme Antoine Bouchard-Côtes. « Pas besoin de me creuser la tête lorsque je n'ai pas envie de cuisiner : je reçois ma boîte, les ingrédients sont là, c'est frais, tout est bien séparé par recette, et les instructions sont faciles à comprendre, surtout avec les photos! »

Évitez les déplacements à l'épicerie et cuisinez des repas rapides en 15 à 30 minutes. Chefs Plate sait que les Québécois adorent bien manger et grâce à leur service, les consommateurs peuvent gagner du temps et profiter de l'essentiel, soit déguster un bon repas. Le service Chefs Plate est simple et pratique : les clients se rendent sur chefsplate.com pour choisir une date de livraison et sélectionner leurs repas préférés pour la semaine à venir : végétariens, adaptés aux familles ou à base de viande et de légumes. Le tout est emballé dans des boîtes contenant des blocs réfrigérants pour garantir la fraîcheur des ingrédients et est livré directement aux clients chaque semaine, selon la région. Chefs Plate ne vous envoie que ce dont vous avez besoin pour rendre chaque repas encore plus facile.

« Alors que les prix des produits d'épicerie ont récemment grimpé en flèche, je sais que les gens cherchent à trouver des solutions de repas simples à prix justes et constants, sans sacrifier le goût » affirme Antoine. « J'ai récemment préparé le Boeuf à la Bolognaise à l'italienne et cela m'a vraiment rappelé la cuisine de ma mère lorsque j'étais plus jeune, sauf que j'ai préparé le tout en 25 minutes seulement. »

L'équipe gastronomique de Chefs Plate élabore des menus uniques chaque semaine. S'appuyant sur de nombreuses années d'expérience culinaire et misant sur la diversité alimentaire, l'équipe travaille à créer des repas qui permettent à ses clients de choisir facilement des plats amusants et excitants. Exceptionnellement pratiques, les boîtes-repas de Chefs Plate offrent des ingrédients frais préportionnés, rendant la préparation du repas simple tout en réduisant considérablement le gaspillage alimentaire.

À propos de Chefs Plate

En tant que boîte-repas la plus abordable au Canada, Chefs Plate propose chaque semaine 24 recettes savoureuses et peu coûteuses, vous garantissant de trouver ce que vous aimez dans chaque boîte. Simplifiez votre vie en évitant le déplacement à l'épicerie et cuisinez des repas simples et délicieux en 15 à 30 minutes. Gagnez du temps et profitez de l'essentiel : déguster un bon repas!

Visitez le https://www.chefsplate.com/.

