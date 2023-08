L'Association Argentine de Football annonce XTREND comme Sponsor de l'équipe nationale Argentine





SANDTON, Afrique du Sud et JOHANNESBURG, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- L'Association Argentine de Football (AFA) et le courtier Forex sous licence internationale XTrend ont annoncé aujourd'hui leur accord de parrainage de l'équipe nationale Argentine. Cet accord permettra à XTREND de promouvoir et de devenir un sponsor régional pour l'équipe nationale argentine.

Après des années de soutien à l'équipe nationale argentine, l'AFA a mené divers programmes d'expansion de la marque pour booster la commercialisation et l'attractivité de l'équipe nationale de football. Grâce à ce partenariat, l'AFA pourra désormais rapprocher du public des superstars argentines comme Lionel Messi, Angel Di Maria, Julián Alvarez, Emi Martinez.

Les fans argentins et les utilisateurs de XTREND vont désormais s'unir et avoir accès à des expériences inestimables, des maillots dédicacés et partager des moments précieux, leur permettant de se sentir plus connectés à leurs superstars et à leur équipe de football bien-aimées. Cet accord régional qui commence aujourd'hui est l'expression de l'intention de l'équipe nationale argentine de continuer à renforcer son activité commerciale à l'international et sur de nouveaux marchés en développement.

Claudio Fabian Tapia, Président de l'AFA, a déclaré : « L'équipe nationale argentine a ressenti la force et le soutien de la communauté asiatique tout au long de la Coupe du monde, et nous sommes très heureux que XTREND soit le sponsor régional de l'Association Argentine de Football. L'association nous ouvre une nouvelle plateforme pour nous connecter avec les fans. En conséquence, notre association est vue comme étant un leader dans l'environnement du football mondial. Nous souhaitons la bienvenue à XTREND en tant que sponsor régional.

Michael Rezaie, PDG d'XTrend, a déclaré : « Aujourd'hui, nous sommes très fiers de commencer notre association avec l'équipe nationale argentine, une étape importante pour la croissance d'XTREND dans la région et à l'international. Historiquement, l'Argentine a regorgé de talents hors pair dans le monde du football et dans le football mondial, ayant récemment atteint son apogée en remportant la Coupe du monde 2023. Nous pensons que XTrend a également le même engagement et les mêmes valeurs avec cette association de football aussi prestigieuse, ce qui permettra à notre partenariat d'associer technologie et innovation à un public plus large et passionnés de football dans la région. Nous partageons la même vision que l'AFA et nous voulons également que XTrend soit le meilleur acteur des services financiers à l'échelle internationale. Nous améliorons continuellement notre plateforme de trading pour aider les traders à atteindre de nouveaux sommets dans leur parcours de trading professionnel. Sans aucun doute, nous sommes ravis de ce que ce partenariat pourra apporter dans l'avenir à XTrend et à ses clients. »

Leandro Petersen, directeur commercial et marketing de l'AFA, a déclaré : « Au cours des cinq dernières années, nous avions établi une vision et un objectif stratégiques pour notre association, en récupérant un prestige international et une attractivité commerciale mondiale. Ce parrainage régional avec XTREND est le résultat d'un travail d'équipe dévoué et d'une direction claire de l'AFA. Nous sommes ravis que XTREND ait choisi notre association et soit devenu un parrain régional. AFA et XTREND développeront conjointement des actions commerciales et marketing qu augmentent la synergie et la puissance de leurs marques sur le marché sud-asiatique. »

XTrend est un leader mondial des services d'investissement et financiers, avec sa technologie basée sur des applications hautement innovantes, qui apporte sa plate-forme de trading à des utilisateurs via iOS et Android, apporte une sensation jeune et moderne au trading d'instruments financiers en ligne, où les propriétaires de la marque améliore et développe en permanence la technologie de la plateforme de trading en écoutant les besoins des traders et en mettant l'accent sur un service client efficace pour résoudre les problèmes de ses utilisateurs.

