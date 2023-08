Mammotome lance le marqueur de biopsie mammaire HydroMARKtm Plus, une innovation pour le déplacement des marqueurs tissulaires





CINCINNATI, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- Mammotome a annoncé le lancement d'un nouveau marqueur de biopsie mammaire innovant, l'HydroMARKtm Plus, conçu pour améliorer la visibilité par ultrasons, faciliter la localisation et atténuer le déplacement pendant les interventions chirurgicales1,2,3,4 Cet appareil représente un nouvel excellent investissement dans la gamme de marqueurs tissulaires HydroMARKtm, l'une des marques de marqueurs de biopsie mammaire les plus vendues au monde5.

« Je suis ravie que ce marqueur de biopsie innovant arrive sur le marché, a déclaré le Dr Evita Singh, radiologue et directrice de l'imagerie du sein au Karmanos Cancer Institute. Après avoir assisté aux essais sur le marqueur de biopsie mammaire HydroMARKtm Plus, je suis impatiente d'avoir une solution qui répond au besoin des chirurgiens d'un outil sans nickel et visible aux ultrasons à long terme, qui ne se déplace pas. »

Le marqueur HydroMARKtm Plus offre les mêmes avantages inégalés que la gamme de marqueurs HydroMARKtm d'origine, qui dispose d'une technologie hydrogel exclusive. Le porteur à base d'hydrogel hydrate plus de 200 % de la taille originale et devient remarquablement anéchoïque en 24 heures et dure jusqu'à 12 mois, permettant une visibilité aux ultrasons à long terme, même chez les patientes traitées par chimiothérapie néoadjuvante (NACT). 6,7 Cette caractéristique, lorsqu'elle est combinée à l'HydroMARKtm Plus, dont une partie située est à l'extérieur du porteur, est conçue pour améliorer la visibilité et la facilité de localisation par ultrasons par rapport aux marqueurs HydroMARKtm d'origine.1,3 La forme unique du marqueur, connue sous le nom de « libellule », offre des « ailes » ? une extension conçue pour s'ancrer au tissu afin d'atténuer le déplacement du site de biopsie pendant l'excision chirurgicale, aidant les chirurgiens à atteindre leurs objectifs procéduraux.

« Avec les patients au coeur de tout ce que nous faisons, nous sommes fiers de proposer un produit innovant aux cliniciens qui fait progresser les soins mammaires, a déclaré Sarah Moore, présidente de Mammotome. Nous nous attendons à ce que le marqueur HydroMARKtm Plus améliore considérablement la visibilité au moment du placement et augmente l'efficacité chirurgicale, au bénéfice des radiologues, des chirurgiens et des patientes dont ils s'occupent. »

Mammotome continue de se concentrer sur la fourniture de solutions de soins mammaires de pointe qui améliorent l'expérience du médecin et de la patiente. Le marqueur de biopsie mammaire HydroMARKtm Plus sera mis à la disposition des cliniciens aux États-Unis d'ici la fin de 2023, et il est prévu de l'étendre au Canada et à d'autres pays du monde.

À propos de Mammotome

Chez Mammotome, notre expertise et notre compassion en matière de soins mammaires font de nous le partenaire indispensable des médecins, des cliniciens et des patientes. Notre volonté d'innovation n'a d'égal que notre compassion pour les personnes que nous servons, à savoir des cliniciens et des chirurgiens qui exigent des solutions toujours précises, des patientes et des familles en quête de tranquillité d'esprit. Nous proposons une gamme complète de produits qui créent de meilleurs résultats dans les soins mammaires et fournissent aux médecins et aux patientes des ressources éducatives qui guident leur parcours. Basé à Cincinnati, dans l'Ohio, Mammotome fait partie de la Danaher Corporation depuis 2014. La marque de produits Mammotome est vendue dans plus de 45 pays différents à travers le monde.

Pour plus d'informations, consultez mammotome.com .

21 août 2023 à 23:41

