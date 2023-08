Terra Drone acquiert une participation majoritaire dans Unifly, le premier fournisseur mondial de technologie de système de gestion du trafic des aéronefs sans pilote (UTM), dans le but stratégique d'améliorer les activités mondiales de drones et de mobilité aérienne urbaine (UAM) grâce à des stratégies intégrées





TOKYO, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- Terra Drone Corporation, un acteur de premier plan dans l'industrie des drones et de l'UAM, a acquis une participation majoritaire dans Unifly NV, reconnu comme le leader mondial des UTM. La participation de Terra Drone dans Unifly s'élève désormais à 51 %. Les parties prenantes d'Unifly partagent un engagement envers la vision à long terme de l'entreprise. L'investissement initial de Terra Drone remonte à 2016, et Unifly compte également d'autres actionnaires tels que PMV, le fonds d'investissement du gouvernement flamand. Des investissements ultérieurs ont été réalisés par son partenaire stratégique et client DFS, un prestataire allemand de service de la navigation aérienne (PSNA), suivi par FPIM, le fonds de participation public fédéral du gouvernement belge en 2018. JOIN, le fonds gouvernemental japonais du ministère des Transports, a versé une contribution en 2022.

En 2016, alors que le marché des drones était encore émergent, Terra Drone a reconnu l'immense potentiel d'une infrastructure numérique pour assurer la sécurité et l'efficacité dans le ciel, essentielles à la croissance de l'industrie. Unifly sert désormais les PNSA et exploite des systèmes UTM dans plus de 8 pays, renforçant ainsi sa position de leader du marché. L'expertise technique et la fiabilité inébranlable d'Unifly sont largement reconnues sur le marché.

La plateforme UTM d'Unifly est utilisée à l'échelle mondiale ; elle permet de naviguer facilement à travers des environnements réglementaires complexes. Elle est entièrement conforme à la réglementation européenne sur l'U-space tout en s'adaptant à la réglementation canadienne sur les RPAS. Unifly sert notamment des PNSA comme ENAIRE en Espagne et skeyes en Belgique, qui ont été les pionniers de l'établissement de l'U-Space. Dans les scénarios de gestion du trafic aérien (ATM) en direct, le système facilite la coexistence des drones avec les aéronefs pilotés. NAV CANADA utilise largement la plateforme dans l'espace aérien contrôlé, traitant plus de 100 000 autorisations de vol.

En outre, Unifly est à l'avant-garde des initiatives de R&D aux États-Unis et en Europe, dédié à l'établissement de références et offrant des conseils en matière d'UTM et d'UAM. Unifly affiche également les déploiements locaux, comme au port d'Anvers, où des vols hors vue (BVLOS) de drones autonomes sont effectués quotidiennement. En Arabie Saoudite, Unifly a été sélectionnée comme plateforme UTM désignée pour NEOM, un projet visionnaire de mégalopole qui sera entièrement soutenu par la mobilité aérienne avancée (AAM).

En fusionnant les capacités bien établies d'Unifly avec l'ambition de Terra Drone, on peut s'attendre à une accélération importante du développement mondial et de l'évolution de l'UAM et de l'UTM. Cette collaboration est cruciale pour façonner l'avenir de l'aviation.

21 août 2023 à 20:00

