Des policiers ont reçu la prestigieuse Médaille d'honneur des banques canadiennes pour leur lutte contre le crime financier





OTTAWA, ON, le 21 août 2023 /CNW/ - Des policiers et employés dévoués de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), du bureau des crimes graves de l'Ontario (BCGO) et de la Police provinciale de l'Ontario (OPP) sont mis à l'honneur aujourd'hui pour leurs exceptionnelles enquêtes sur des crimes commis contre des banques au Canada, leurs employés et leurs clients.

L'Association des banquiers canadiens présente la Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire annuellement, en deux volets : une récompense individuelle et une récompense de groupe. La récompense individuelle de 2023 est remise au sergent Benjamin Robinson de la GRC pour l'amélioration du partage de renseignements entre de multiples acteurs qui participent à la lutte contre le blanchiment d'argent au Canada. La récompense de groupe de 2023 est remise à treize policiers et employés de soutien du BCGO et de l'OPP pour leur apport exceptionnel dans le démantèlement d'une combine à la Ponzi internationale, ainsi qu'à deux agents de la GRC pour l'aide qu'ils ont apportée à cette enquête. Les récompenses seront remises ce soir, à Ottawa, dans le cadre du Sommet annuel sur l'Association des chefs de police du Canada.

« Ces médailles sont pour nous le moyen de souligner le travail d'enquête minutieux effectué par les policiers, ainsi que leur collaboration avec les banques, dans l'objectif de protéger les citoyens contre le crime financier », note Anthony Ostler, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens (ABC). « Les banques travaillent de concert avec les forces de l'ordre, continuent d'adopter des techniques de pointe et demeurent vigilantes en vue d'assurer la protection à long terme des clients. Félicitations aux lauréats de 2023 pour la bravoure, le dévouement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve. »

Les lauréats

Le sergent Benjamin Robinson, équipe conjointe des enquêtes sur les jeux illégaux - Gendarmerie royale du Canada, Colombie-Britannique (récompense individuelle)

En 2018, le sergent Robinson, de la Gendarmerie royale du Canada, a entamé une enquête sur le blanchiment d'argent dans les casinos canadiens. Il a proposé un nouveau modèle de partenariat public-privé en vue de faciliter le partage des renseignements entre les parties impliquées. Ainsi est né le projet ATHENA, dont l'objectif est de cerner et de combattre les mécanismes de blanchiment d'argent, à travers des mesures de sécurité bonifiées, des changements législatifs et des mesures coercitives plus serrées.

L'initiative du sergent Robinson s'est soldée par la création au Canada du premier modèle PPP dans la lutte contre le blanchiment d'argent qui s'est transformé, en 2020, en un organisme permanent : l'alliance contre le financement illégal en C.-B. Les efforts du sergent Robinson ont grandement amélioré la collaboration entre les sociétés d'État, les organismes de réglementation, les banques et les forces de l'ordre.

Bureau des fraudes graves de l'Ontario, Police provinciale de l'Ontario et Gendarmerie royale du Canada (récompense de groupe)

L'inspectrice-détective Jennifer Spurrell

Le sergent-détective d'état-major Kyle Kanstein

Le sergent-détective intérimaire Jordan Wittig

Le sergent-détective intérimaire Daniel Hyde

La sergente Nicole Hanks

La sergente Melissa Purenne

Le sergent Juan Rivera

Le sergent Ian Wright

L'agente de liaison avec les victimes Jenna Coates

L'agente de liaison avec les victimes Stephanie Miller

L'analyste de la criminalité Ainsley Stinson

L'analyste d'entrée de données Bailey Walters

Le directeur adjoint du contentieux Thaddeus Ofiara

Le procureur de la couronne Patrick Travers

Entre 2012 et 2017, une combine à la Ponzi internationale basée sur la vente de faux terminaux de cartes de débit et exploitée à partir de Barrie, en Ontario, a causé des pertes d'environ 48 millions de dollars. En 2018, le criminel derrière cette combine s'est envolé en République dominicaine, poussant le Bureau des crimes graves de l'Ontario à mener sa première enquête internationale.

Le Bureau a dû faire face à maints obstacles, notamment la complexité logistique d'une enquête transfrontalière, le climat politique instable en République dominicaine et les contraintes imposées par la COVID-19. Et pourtant, l'équipe a persévéré durant la pandémie. Elle a utilisé des stratégies novatrices pour mener les entrevues avec les témoins un peu partout dans le monde malgré le confinement. Par ailleurs, elle a établi une solide alliance avec la GRC, Interpol et la police nationale de la République dominicaine, qui s'est révélée essentielle pour l'enquête. En 2020, les efforts coordonnés ont mené à l'identification et à l'arrestation de l'accusé dans une région éloignée de la République dominicaine. L'enquête s'est conclue par la condamnation de l'individu à sept ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent, et au remboursement de près de 27 millions de dollars. Également, l'enquête a permis la saisie d'environ 6,2 millions de dollars en biens.

Médaille d'honneur des banques canadiennes pour action policière méritoire

Depuis sa création en 1972, la Médaille d'honneur a été remise à près de 300 policiers de partout au Canada, qui ont fait preuve de bravoure, de dévouement et d'autres réalisations remarquables dignes de mention dans la lutte contre le crime visant le secteur bancaire au Canada. Les lauréats sont mis en nomination par leurs pairs, par des organismes d'application de la loi ou par des banques membres, de partout au Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de la Médaille sur www.cba.ca/médaille.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

21 août 2023 à 09:03

