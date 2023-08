C'EST SCIENTIFIQUE : LES EXPERTS S'ENTENDENT SUR LE FAIT QU'UN HAMBURGER, C'EST #MEILLEURAVECPEPSI





Pepsi® Canada et Harvey's célèbrent la Journée nationale du hamburger

TORONTO, le 21 août 2023 /CNW/ - Pepsi® a toujours su que les plats les plus aimés au Canada comme la poutine, les côtes levées et les hamburgers sont #MeilleursAvecPepsi. Lors de la Journée nationale du hamburger, le 24 août 2023, Pepsi révélera au monde que la combinaison de saveurs optimale a été déterminée scientifiquement et encouragera les Canadiennes et Canadiens à y goûter eux-mêmes, en partenariats avec les restaurants Harvey's de partout au pays.

Le chef Kyle Shadix, coordinateur de recherche clinique, détenteur d'une maîtrise en science, diététiste professionnel et ancien participant à l'émission Chopped, sait que LA façon de manger un hamburger est avec un cola Pepsi bien froid. « La saveur emblématique et le mélange d'agrumes vif de Pepsi tranchent avec le goût du gras, ce qui donne aux hamburgers juteux un goût frais, net et exquis », a précisé Kyle Shadix, chef et directeur de la recherche culinaire de la division mondiale des boissons de PepsiCo. « C'est un truc classique qu'utilisent les chefs en cuisine. Le simple fait d'ajouter un soupçon d'agrume rehausse la saveur, ajoute de la vivacité et élève le profil aromatique complet des aliments et des boissons. »

Telle est certitude de la marque quand elle affirme qu'un hamburger, c'est #MeilleurAvecPepsi, qu'elle a décidé d'aller encore plus loin en réinventant carrément le ketchup, le condiment le plus aimé au Canada! Alors, pour rendre les hamburgers encore plus délicieux, voici le tout premier condiment infusé au Pepsi du monde, le Colachup Pepsi®. Cette création alléchante donne aux adeptes du cola Pepsi la possibilité d'amplifier son emblématique goût sucré aux notes agrumes en l'ajoutant directement dans leur hamburger. Comme plus du deux tiers de la population canadienne affirment que le ketchup est leur condiment préféré dans les hamburgers1, il n'y a aucun doute que les Canadiennes et Canadiens seront impatients d'essayer cette combinaison alléchante.

« Nous savons que les hamburgers sont meilleurs avec Pepsi. C'est pourquoi nous donnons aux amatrices et amateurs de hamburgers une chance d'ajouter directement la délicieuse saveur d'un cola Pepsi bien froid comme garniture dans leur hamburger Harvey's favori », a dit Reid Black, directeur principal de PepsiCo Canada Breuvages. « Nous avons créé le Colachup Pepsi pour souligner à quel point les hamburgers Harvey's et le cola Pepsi vont bien ensemble. »

En tant qu'experts en hamburgers, Harvey's rehausse l'expérience des consommateurs qui dégustent un hamburger cet été. « La tournée du camion Harvey's a été lancée pour créer des liens avec la collectivité autour de l'amour pour les hamburgers Harvey's qui sont préparés spécialement selon les goûts des consommateurs. L'expérience Harvey's, c'est avant tout créer des hamburgers exactement comme vous les aimez, et l'ajout du Colachup Pepsi la rendra encore meilleure », a dit Adrianne Largo, vice-présidente du marketing de Harvey's. « Célébrer la Journée nationale du hamburger avec Pepsi est une collaboration délicieuse en tout point. »

____________________________ 1 Conclusions d'un sondage effectué en ligne par PepsiCo du 20 au 22 avril 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 1 510 Canadiennes et Canadiens membres du forum Angus Reid. Le sondage a été réalisé en anglais et en français. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentages 19 fois sur 20.

Nos adeptes de Toronto pourront essayer le Colachup Pepsi®

Pendant la Journée nationale du hamburger, le 24 août, les adeptes de Pepsi pourront visiter le camion Harvey's qui sera de passage au coin de Yonge et Dundas de midi à 14 h, et de 13 h à 17 h, HE, pour être les premiers à y goûter.

Nous encourageons tout le monde à venir déguster un hamburger Harvey's Angus classique ou végétarien offert gratuitement et accompagné d'un cola Pepsi Zéro sucre rafraîchissant, et ainsi de faire partie des premiers au Canada à découvrir le Colachup Pepsi, jusqu'à épuisement des stocks.

Célébrations de la Journée nationale du hamburger partout au pays

Les personnes qui ne pourront pas participer aux célébrations de la Journée nationale du hamburger à Toronto pourront quand même déguster un cola Pepsi avec un hamburger Harvey's. Pour la Journée nationale du hamburger et toute la fin de semaine qui suivra jusqu'au lundi 28 août, nous donnerons à nos adeptes l'occasion de prendre une photo de leur plat #MeilleurAvecPepsi favori et d'étiqueter @PepsiCanada. Les 100 premières personnes qui le feront chaque jour recevront une carte-cadeau Harvey's de 20 $ pour essayer un cola Pepsi Zéro sucre avec un hamburger Angus gratuits. Suivez la campagne sur les réseaux sociaux de @PepsiCanada.

La campagne créative #MeilleurAvecPepsi

La promotion axée sur les hamburgers et le Colachup Pepsi d'édition limitée est le plus récent épisode de la campagne créative Meilleur avec Pepsi, qui a été lancée cette année avec les aliments les plus aimés au Canada : côtes levées, hamburgers, hot dogs, poutine, poulet biryani et fondue. Outre ces six nouveaux ensembles de contenu créatif de la campagne #MeilleurAvecPepsi, Pepsi a diffusé des annonces en ligne dont l'une était nommée « Meilleur avec du cola Pepsi | Hot-dogs » et l'autre, tournée dans un casse-croûte singulièrement canadien au Québec, « Meilleur avec du cola Pepsi | Poutine. » Meilleur avec Pepsi est plus qu'un simple slogan pour la marque, c'est renforcement du plaisir indéniable que ressentent les consommateurs en buvant un bon Pepsi chaque jour avec leurs aliments favoris.

À propos de PepsiCo

À propos de PepsiCo. Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets dépassant 86 milliards $ en 2022 grâce à ses gammes complémentaires de boissons et d'aliments pratiques qui regroupent notamment Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. La gamme de produits de PepsiCo comprend un large éventail d'aliments et de boissons aimés des gens, dont de nombreuses marques emblématiques qui génèrent plus d'un milliard de dollars chacune, selon les ventes au détail annuelles estimées.

PepsiCo s'est donné comme mission d'être le leader mondial du secteur des boissons et des aliments pratiques en déployant son approche gagnante Pep+ (PepsiCo Positive). pep+ est une transformation stratégique de bout en bout qui place la durabilité et le capital humain au centre de la manière dont l'entreprise assure sa croissance et crée de la valeur en exerçant ses activités dans le respect des limites de la planète et en inspirant des changements positifs pour celle-ci et pour les personnes. Pour de plus amples renseignements, visitez www.pepsico.com et suivez nos comptes Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn, @PepsiCo.

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants canadienne emblématique qui nourrit les familles canadiennes depuis 1959. Grâce à ses délicieux burgers faits de boeuf 100 % canadien cuits sur le gril, Harvey's est un incontournable dans les collectivités canadiennes depuis 65 ans.

À propos de la Société de recettes illimitées

Fondée en 1883, la Société de Recettes Illimitées est la plus grande entreprise de restaurant à service complet au Canada. Elle franchise ou exploite certaines des marques les plus reconnues au pays dont Swiss Chalet, Harvey's, St-Hubert, The Keg, Montana's, Kelseys, East Side Mario's, New York Fries, Bier Markt, The Landing Group of Restaurants, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, The Burger's Priest, The Pickle Barrel, Marigolds & Onions, Blanco Cantina, Añejo, Fresh et Ultimate Kitchens.

Les marques emblématiques de la Société de recettes illimitées ont fait de l'organisation un franchiseur de choix reconnu au niveau national. De plus amples informations sur la Société sont disponibles sur le site www.recipeunlimited.com.

SOURCE PepsiCo Canada

21 août 2023 à 06:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :