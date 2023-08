LE FONDATEUR DE L'OCTAVE INSTITUTE, CHAVALIT FREDERICK TSAO, APPORTE UNE CONTRIBUTION COLLABORATIVE À LA FONDATION HALOGEN





Chavalit Frederick Tsao, fondateur de l'Octave Institute et gestionnaire d'entreprise de quatrième génération, collabore avec la Fondation Halogen pour créer un système d'éducation intergénérationnel allant au-delà de la scolarisation des jeunes, en vue d'un avenir et d'un destin partagés pour l'humanité.

SINGAPOUR,, 21 août 2023 /PRNewswire/ -- Pour favoriser le changement et cocréer une nouvelle ère d'unité et de bien-être holistique, M. Chavalit Frederick Tsao, fondateur de l'Octave Institute (« Octave ») et président du groupe IMC Pan Asia Alliance (« IMCPAA »), collabore avec la Fondation Halogen de Singapour (« Halogen »), une institution à but non lucratif visant à cocréer l'avenir de la jeunesse à Singapour. Octave a remis aujourd'hui une contribution de 250 000 dollars à Halogen lors du bal organisé par Halogen, en présence de l'invité d'honneur, M. Tharman Shanmugaratnam. Octave est également le sponsor principal de cet événement. Ceci marque le début d'une relation entre Octave et Halogen, afin de sensibiliser nos jeunes à la synchronicité de l'humanité avec la nature et à l'épanouissement de la vie grâce aux collaborations entre l'Octave Institute et la Fondation Halogen.

Fondée par M. Tsao, Octave est une école de vie et de gestion qui met l'accent sur la réforme des entreprises et la transformation du leadership. Octave dirige des initiatives de développement organisationnel et propose une nouvelle approche du leadership en matière de bien-être et de durabilité, basée sur le changement de conscience pour recadrer l'éthique. En tant que responsable d'entreprise progressiste qui croit fermement au potentiel de Singapour, M. Tsao recherche activement des occasions de co-créer l'avenir par le biais de partenariats avec des organisations et des institutions locales. Grâce à sa contribution à Halogen, M. Tsao souhaite ouvrir la voie à davantage d'opportunités, de partenariats et de collaborations avec Halogen afin d'influencer et d'autonomiser les jeunes dans leur parcours éducatif au-delà de l'école.

« La conscience mondiale est en train de changer, car le monde s'éveille à la nécessité de s'unir par la collaboration et le partenariat. L'avenir qui s'offre à nous sera très différent de l'ère industrielle que nous connaissons. En tant qu'humanité unie, nous tenons l'avenir entre nos mains ; nous avons en nous ce dont nous avons besoin pour cocréer cette nouvelle ère. Il nous suffit de passer à une nouvelle conscience de la vie et de trouver une vision commune du monde pour ouvrir la voie à des solutions à nos défis communs. Les jeunes, lorsqu'ils sont éveillés au but de leur vie et mis sur la voie de leur vocation, ont les moyens de s'épanouir dans la vie. Ensemble, nous co-créons un système d'éducation transgénérationnel au-delà de la scolarité, pour un avenir et un destin partagés par l'humanité », a déclaré M. Tsao.

Plaidoyer pour une nouvelle vision du monde dans son dernier livre, One Choice, One World

M. Tsao a également lancé son dernier livre, One Choice, One World: The Rise of The Well-Being and Happiness Economy (Un choix, un monde : L'essor de l'économie du bien-être et du bonheur) durant cet événement. Dans cet ouvrage provocateur et novateur, M. Tsao présente sa vision audacieuse d'une nouvelle conscience de la vie à l'ère du bien-être et du bonheur, qui reconnaît que l'humanité fait partie d'un système holistique pour toute la vie.

M. Tsao plaide pour que les entreprises soient à l'avant-garde de cette transformation, car elles sont bien placées pour répondre à l'appel des Nations unies en faveur de la création d'une nouvelle économie de marché et pour passer du produit intérieur brut actuel au bonheur national brut. La réforme des entreprises est essentielle pour faire ressortir la nature de l'éthique commerciale afin de créer une économie de marché ayant un impact sur le bien-être de tous.

Dans son dernier ouvrage, M. Tsao appelle à la collaboration et à la co-création d'un avenir meilleur. Il espère engager les dirigeants dans des dialogues et des conversations afin de déclencher le changement pour la nouvelle ère.

M. Tsao fait partie de la quatrième génération de dirigeants d'IMC. Avec plus de 40 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur et ses diverses compétences, ses connaissances et son savoir des cultures orientale et occidentale qui ont nourri sa vision du monde, M. Tsao a réussi à transformer la société maritime traditionnelle de sa famille en un conglomérat multinational au service de l'industrialisation et de la mondialisation de l'Asie. Il fait aujourd'hui évoluer son entreprise à un autre niveau, en redéfinissant la durabilité et l'intégrité des entreprises, afin de contribuer à la création d'une nouvelle ère de bien-être. C'est dans ce but qu'il a fondé l'Octave Institute, un centre de leadership quantique qui se concentre sur la réforme des entreprises et la transformation du leadership.

M. Tsao a déclaré : « Dans le monde d'aujourd'hui, embourbé dans les défis de la mondialisation et de la numérisation, nous nous trouvons à un moment très différent. Pour faire face aux défis mondiaux, nous devons forger une vision commune du monde fondée sur la reconnaissance du fait que l'humanité fait partie de l'écosystème de toute vie sur Terre. Il est urgent que nous co-créions une nouvelle ère de bien-être inclusif et holistique. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans ce changement de paradigme que je défends dans mon nouvel ouvrage, One Choice, One World (Un choix, un monde). Par le biais de l'intégration de la sagesse orientale et de la science occidentale, je crois que nous serons en mesure de créer ensemble un changement positif. L'avenir est entre nos mains ! »

De plus amples informations sur le livre sont disponibles à l'adresse suivante : https://chavalittsao.com/one-choice-one-world .

