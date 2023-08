La Croix-Rouge canadienne sollicite des dons afin d'aider les personnes éprouvées par les incendies en Colombie-Britannique





OTTAWA, 19 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne lance le Fonds de secours : Feux de forêt en Colombie-Britannique afin de venir en aide aux personnes éprouvées par les incendies faisant rage dans la province.



Sous l'effet du temps sec et venteux qui persiste en Colombie-Britannique, les feux progressent rapidement, menaçant des communautés et contraignant de nombreux résidents et résidentes à quitter leur domicile.

Les dons faits à la Croix-Rouge canadienne serviront à offrir une aide d'urgence immédiate et continue aux personnes touchées par les feux en Colombie-Britannique, à favoriser leur rétablissement et à renforcer leur résilience. Ils pourraient également servir à appuyer leurs efforts de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur susceptible de survenir en Colombie-Britannique et dans la région.

Les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent verser un don au Fonds de secours : Feux de forêt en Colombie-Britannique peuvent le faire en ligne, à l'adresse http://www.croixrouge.ca, ou par téléphone, en composant le 1 800 418-1111

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : [email protected] ou 1 800 418-1111

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d'aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

