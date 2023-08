Le gouvernement du Canada investit 2 M$ dans le port de Johnstown pour accroître la capacité de séchage du grain des agriculteurs locaux de l'est de l'Ontario





JOHNSTOWN, ON, le 18 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Francis Drouin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement maximal de 2 millions de dollars dans le port de Johnstown, dans le cadre du volet Adoption du Programme des technologies propres en agriculture (TPA).

Ce financement aidera le port de Johnstown à financer l'achat et l'installation d'un nouveau séchoir à grains muni de fonctions de captage de la chaleur et de récupération de l'air. Ce séchoir réduira la consommation de combustible de 20 à 40 pour cent, ou d'une quantité estimative de plus de 344 tonnes métriques d'équivalents en CO?, annuellement. Grâce à ce projet, les producteurs locaux pourront sécher le grain plus efficacement. De plus, ce nouveau séchoir accélérera l'expédition du grain vers les marchés et réduira le risque de gaspiller le grain, comme ce fut le cas lors des saisons précédentes en raison de la faible capacité de séchage du grain des producteurs.

À ce jour, le Programme des TPA a permis de soutenir 113 projets dans l'ensemble de l'Ontario, dont 40 projets de séchoirs à grains, pour un montant total de 46,5 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans la recherche, le développement et l'adoption de technologies propres, afin d'aider le secteur agricole à soutenir une économie à faibles émissions de carbone tout en nourrissant une population croissante.

Citations

« Dans tout l'Est ontarien, notre gouvernement s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les producteurs agricoles en vue de réduire les émissions de CO 2 et de mettre au point une technologie permettant de ralentir les changements climatiques. En investissant dans le port de Johnstown, nous continuons à mettre en place les éléments nécessaires pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

- Francis Drouin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous souhaitons aider le secteur agricole canadien à innover et à adopter des technologies propres. Cet investissement dans une technologie de séchage des grains plus efficace permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur et de tirer parti de la technologie pour atténuer les changements climatiques. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada et d'investir dans l'infrastructure du port de Johnstown dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture. Cela permettra d'améliorer les services en matière de grains que nous offrons aux producteurs locaux tout en utilisant des systèmes plus récents qui limiteront les effets sur l'environnement. »

- Robert Dalley, directeur général, port de Johnstown

Les faits en bref

Le port de Johnstown sert de centre industriel à la municipalité d'Edwardsburgh Cardinal, et il est un intervenant clé du secteur de l'agriculture, fournissant des services à plus de 1 600 producteurs agricoles de la région.

sert de centre industriel à la municipalité d'Edwardsburgh Cardinal, et il est un intervenant clé du secteur de l'agriculture, fournissant des services à plus de 1 600 producteurs agricoles de la région. Le Programme des technologies propres en agriculture (TPA) - volet Adoption soutient l'adoption de technologies propres. Il accorde la priorité aux technologies qui permettent de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre du Programme des TPA récemment élargi, les niveaux de pollution actuels devraient diminuer de 0,8 mégatonne grâce au remplacement de combustible et à la diminution de la consommation de combustible.

Dans le cadre du Plan climatique renforcé et du Plan de réduction des émissions , le gouvernement du Canada a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en matière de réduction des émissions et rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. De ce montant, 495,7 millions de dollars sont octroyés au Programme des TPA.

et du , le gouvernement du a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour accélérer les progrès du secteur agricole en matière de réduction des émissions et rester un chef de file mondial en matière d'agriculture durable. De ce montant, 495,7 millions de dollars sont octroyés au Programme des TPA. Les 252 projets annoncés à ce jour dans le cadre du Programme des TPA portent le total à près de 98,2 millions de dollars et viennent à l'appui du travail déjà accompli pour aider les agriculteurs à réduire les émissions de carbone et mettre au point des technologies permettant de s'adapter aux changements climatiques.

Les producteurs ont également accès à un ensemble exhaustif de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour les aider à gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation agricole et qui excèdent leur capacité de gestion. Cette série de programmes comprend Agri-protection, Agri-stabilité et Agri-investissement, des programmes de base. Les programmes de GRE sont souvent la première ligne de soutien pour les producteurs et les agriculteurs confrontés à des catastrophes, et ces derniers sont encouragés à utiliser ces programmes pour protéger leurs exploitations.

Produits connexes

Document d'information - Base de données :Projets au titre du Programme des technologies propres en agriculture

Liens connexes

Plan de réduction des émissions pour 2030

Programme des technologies propres en agriculture :volet Recherche et innovation

Programme des technologies propres en agriculture :volet Adoption

Programmes de GRE

Port de Johnstown

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

18 août 2023 à 12:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :