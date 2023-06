Avaya et Alvaria s'associent pour favoriser les transformations proactives de l'expérience client grâce à des capacités avancées d'appels sortants





Aujourd'hui, Alvaria a annoncé un partenariat élargi avec Avaya, un fournisseur de premier plan de solutions d'expérience client, afin de renforcer le portefeuille d'Avaya dans le cloud grâce à des capacités d'approche de pointe. Dans le cadre de la relation de longue date entre les deux entreprises au sein du programme DevConnect Technology Partner d'Avaya, cette collaboration renforcée vise à fournir des expériences proactives d'approche des clients offrant une innovation sans perturbation, tout en garantissant la conformité aux exigences réglementaires et en coordonnant l'activité d'engagement dans toute l'entreprise.

Alvaria va intégrer ses solutions Alvaria Cloud pour les interactions d'appels sortants, la gestion de la réglementation et de la conformité, et les capacités de temps d'appel pratique avec le centre d'appel Elite d'Avaya et ses solutions Enterprise Cloud. Cette intégration fournira aux clients d'Avaya des capacités avancées en matière d'appels sortants, permettant des campagnes modernes, proactives et conformes dans le domaine de l'acquisition, du recouvrement et de la croissance clients, ainsi que de la fidélisation et la rétention client.

« Les capacités d'appels sortants jouent un rôle essentiel dans les stratégies du service client, et Alvaria est consciente de leur importance », a déclaré Alan Masarek, CEO d'Avaya. « Ce partenariat élargi avec Avaya permet à nos clients communs d'optimiser leurs campagnes d'appels sortants tout en garantissant la conformité aux exigences réglementaires. L'intégration des solutions d'Alvaria en matière d'appels sortants et de conformité donne l'occasion aux entreprises d'offrir les meilleures expériences à leurs clients et de faciliter les interactions efficaces avec les agents des centres d'appels compatibles avec Avaya ».

Le partenariat entre Alvaria et Avaya offre aux clients d'innombrables avantages grâce à l'accès à des capacités avancées d'interaction d'appels sortants, et permet aux entreprises d'optimiser leurs efforts d'acquisition et de fidélisation client. L'intégration de solutions de gestion de la réglementation et de la conformité garantit le respect des réglementations sectorielles, atténue les risques et améliore la confiance client. En outre, l'incorporation de capacités d'appel au bon moment améliore l'efficacité des campagnes d'appels sortants, et augmente ainsi la probabilité d'engagements couronnés de succès de la part des clients.

« Notre collaboration entre Alvaria et Avaya est une collaboration que j'ai l'honneur de vous annoncer en coordination avec l'événement Avaya Engage », a déclaré Jeff Cotten, CEO d'Alvaria. « Mon équipe et moi-même nous réjouissons de faire en sorte que l'excellente base client d'Avaya puisse améliorer les stratégies CX d'appels sortants proactives, rationaliser les opérations commerciales et être en mesure de répondre aux défis réglementaires de manière satisfaisante ».

Le partenariat entre Alvaria et Avaya, qui vise à permettre aux entreprises d'offrir des expériences clients exceptionnelles, marque une étape importante dans la réalisation de cet objectif.

Les fonctionnalités d'appels sortants d'Alvaria Cloud seront disponibles auprès d'Avaya et de ses partenaires dans le courant de l'année.

À propos d'Alvaria

Alvaria aide les organisations à gérer et impliquer efficacement du personnel moderne et à se connecter en toute conformité avec les clients et les prospects. Notre multiplateforme ouverte et innovante est spécialement conçue pour deux qualifications de base : une plateforme de gestion de l'implication du personnel riche en fonctionnalités, intuitive et intelligente, et une plateforme multicanal de sensibilisation proactive et conforme à la réglementation. Alvaria, fruit de la fusion de deux leaders mondiaux, Aspect Software et Noble Systems, célèbre avec fierté ses 50 ans d'activité qui ont transformé l'expérience client et employé.

ALVARIA. Reshaping Customer Experiencetm (Repenser l'expérience client). Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web www.alvaria.com.

À propos d'Avaya

Les entreprises se développent grâce aux expériences qu'elles offrent, et chaque jour, Avaya en fournit des millions. Avaya façonne l'avenir de l'expérience client grâce aux innovations et aux partenariats qui apportent des avantages commerciaux révolutionnaires. Nos solutions de communication permettent aux clients de vivre des expériences immersives, personnalisées et inoubliables afin d'aider les organisations à réaliser leurs ambitions stratégiques et à parvenir aux résultats souhaités. Ensemble, nous nous engageons à contribuer à la croissance de votre entreprise en offrant des expériences d'importance. En savoir plus sur le site Web http://www.avaya.com.

